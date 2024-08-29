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Риккардо Симонеттти решает рассказать об этом публике.

 and  Carmen Simpson
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В течение длительного времени Рикардо Симонетти считал, что брак не подходит для него, как он...
В течение длительного времени Рикардо Симонетти считал, что брак не подходит для него, как он выразился в Instagram.

- Риккардо Симонеттти решает рассказать об этом публике.

Исполнитель Риккардо Симонетти (31) недавно женился, как сообщается в посте в его аккаунте Instagram. "Сегодня мне посчастливилось жениться на самом замечательном человеке, которого я когда-либо встречал в своей жизни", - гласило сообщение в Instagram, подписанное в Паме, столице балеарского острова Майорка. Далее: "Стивен, ты озаряешь любое пространство, в которое входишь, заставляя всех, кто с тобой сталкивается, влюбляться в тебя, и ты выбрал меня в качестве супруга? Какой чести!"

Большую часть своей жизни Симонетти думал, что брак не вариант для него, "потому что я не вырос среди многих гетеросексуальных пар", гласило сообщение на английском языке. Все изменилось, когда он встретил Стивена и понял, что безусловная любовь существует, и люди, подобные им, заслуживают ее так же, как и все остальные.

Симонетти открыто объявил о своей помолвке прошлой осенью. Он активно участвует в продвижении сексуального разнообразия. В Instagram у него более 500 000 подписчиков.

После того, как он поделился своей трогательной свадебной новостью, Симонетти выразил благодарность за поддержку, которую получил, написав: "Благодарен за все добрые пожелания в моем Instagram". Несмотря на первоначальные сомнения в браке из-за своего воспитания, Симонетти нашел любовь с Стивеном и понял, что "моя любовь к телешоу стала ничтожной по сравнению с моей любовью к Стивену".

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