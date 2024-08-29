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Риккардо Симонети наконец-то дал свое согласие!

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут
Сегодня была отмечена примечательное объявление, согласно посте в Инстаграм Сimonetti.
Сегодня была отмечена примечательное объявление, согласно посте в Инстаграм Сimonetti.

Риккардо Симонети наконец-то дал свое согласие!

Вечно, Рикардо Симонетти верил, что счастье в браке не для него. Однако идеальный компаньон изменил его точку зрения. В 31 год Симонетти теперь официально женат.

Перед свадьбой артист объявил о своей радости в Instagram, поделившись, что женится на своем fiancé Стивене 29 августа. После церемонии он опубликовал трогательное фото пары, выразив свою любовь к своей второй половинке.

Поделившись предварительным просмотром, Симонетти опубликовал фотографии своей спины в свадебном наряде, готовясь к событию. Поделившись сердечными чувствами со своими подписчиками, он написал: "Сегодня день! Я связываю себя узами брака. Какой странный опыт. Я всегда был одиноким волком, шутником, клявшимся в вечном холостячестве. Тот, кто нашел свою первую любовь в 27 лет. И теперь я тот, кто женится."

Он также дал советы по отношениям, настаивая на искренности и поиске любимого человека, который ценит вас за то, кто вы есть на самом деле, а не за вымышленную версию. "Это может быть сложнее, но награда потрясающе красива", - намекнул артист.

На своих историях в Instagram Симонетти восторгался ясным небом в свой особенный день. "Чувствую себя благословленным и благодарным за то, что сегодня женюсь на мужчине моей мечты, какое-то сюрреалистическое чувство", - написал он.

Позже Симонетти опубликовал фото как муж и муж, подписав его "Мистер и Мистер Симонетти". На протяжении большей части своей жизни он чувствовал, что брак не вариант. Однако после встречи со своим партнером он обнаружил, что "безусловная любовь существует, и такие, как мы, заслуживают ее не меньше, чем кто-либо другой".

Он счастлив жениться на "самом замечательном человеке, которого я когда-либо встречал". То, что Стивен, источник его счастья, выбрал его, - это благословение. "Теперь мы мужья, и я обещаю дать вам жизнь, которую вы заслуживаете, и сделать вас счастливым, как я знаю, что вы делаете меня счастливым своей любовью и добротой. Я люблю тебя больше, чем слова могут выразить, и я очень благодарен, что мы идем по жизни вместе навсегда".

Согласно сообщениям, телеведущая Сильвия Мейс и ее коллега Палина Ройински присутствовали на мероприятии в качестве гостей. Ройински опубликовала фотографии с барбекю накануне, наслаждаясь радостью Симонетти. Мейс, которая присутствовала на мальчишнике Симонетти, оставила сообщение под его первым постом: "О дорогой, я так, так рада за тебя и Стивена. Не могу дождаться, чтобы увидеть вашу прекрасную церемонию позже".

После того, как Симонетти поделился своими сердечными чувствами о браке в Instagram, он запланировал специальное выступление, чтобы отпраздновать свою новую семейную жизнь. Он развлекал публику своим уникальным шармом, демонстрируя, что быть в любви добавляет захватывающую динамику в его карьеру.

Выражая благодарность своему супругу, Симонетти часто напоминал своим подписчикам о важности найти "безусловную любовь" и принять свою настоящую сущность в отношениях, подчеркивая, что их связь - это прекрасная награда.

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