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Рикарда Ланг заключила брак без каких-либо задержек или церемоний.

Лидер "Зеленых" Рикарда Ланг сыграла свадьбу со своим партнером Флорианом Вилшом, сделав скромное торжество вопреки роскошной традиции многих политических фигур.

 and  Alex Stellmacher
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- Рикарда Ланг заключила брак без каких-либо задержек или церемоний.

Лидер партии «Зелёные» Рикарда Ланг связала себя узами брака со своим партнером Флорианом Вильш в Берлине, сообщает Bild. Церемония прошла в присутствии друзей, семьи и коллег в местечке возле Шпрее, которое может вместить до 150 гостей. Ланг объявила о своей помолвке еще в марте 2023 года.

Ланг, известная как математический гений и бывший спикер «Молодых зелёных» в Баварии, поделилась с Gala в 2023 году, что их свадьба не будет пышной и они не выберут популярное место для свадьбы, как Федеральный министр финансов Кристиан Линднер (СВП), который выбрал для своей свадьбы остров Зильт.

Путь Рикарды Ланг от дальнобойной любви к браку

В интервью Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) несколько месяцев назад Ланг намекнула на возможность завести семью. "И эта мысль, безусловно, мотивирует меня. Идея когда-нибудь иметь детей несет в себе ответственность за то, чтобы сформировать мир, в котором мои дети могли бы процветать".

Пара уже давно вместе, преодолевая расстояние. В 2023 году Ланг призналась журналу Bunte, что часто ездит на поезде в Ганновер, чтобы провести время со своим партнером. "Если нет свободных мест, я сяду на полу в проходе. Но все эти хлопоты с поездами того стоят для меня".

Даже с существенными политическими обязательствами Ланг подчеркнула важность личного счастья. "Это основа", - сказала она тогда. Когда ее спросили, не устарела ли свадьба в наше время, она ответила: "Я так не думаю. Для меня свадьба simboliziruet нашу приверженность друг другу и верность. Стремление когда-нибудь завести семью. Я за традицию".

Партия «Зелёные», возглавляемая Рикардой Ланг, поздравила молодоженов с браком. «Зеленая группа» поздравила «уважаемого лидера «Зеленых» и ее партнера, считая их брак символом любви и преданности.

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