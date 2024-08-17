Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиРазвлечения

Рикарда Ланг, глава партии зеленых, вступила в брак.

Распространяются слухи

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута

Рикарда Ланг, глава партии зеленых, вступила в брак.

Лидер партии "Зелёные" Рикарда Ланг тайно связала себя узами брака со своим партнером Флорианом Вильш вдали от публичного внимания и Зильта. Как сообщают СМИ, их окружали близкие и коллеги в этот особенный день.

Как сообщает газета "Бильд", свадебные торжества состоялись в Берлине, что подтверждает агентство dpa. Ланг публично объявила о своей помолвке с Вильшом в марте 2023 года.

Как сообщает "Бильд", лидер партии "Зелёные" и математик, бывший спикер молодёжного крыла партии в Баварии, отпраздновали свою свадьбу в кругу друзей, семьи и коллег. Церемония прошла в заведении, вмещающем до 150 гостей, недалеко от Шпрее. Ланг поделилась с журналом "Гала" в 2023 году, что они постараются избежать публичного шоу и не будут жениться на Зильте, как федеральный министр финансов Кристиан Линднер и Франка Лёхфельдт.

В интервью "Нойе Оснабрюcker Zeitung" (NOZ) несколько месяцев назад Ланг упомянула, что хочет завести семью. "Мысль о том, чтобы когда-нибудь иметь своих детей, является для меня движущей силой. Я хочу внести свой вклад в мир, где мои дети смогут расти счастливыми", - сказала она.

Пара вместе уже давно и столкнулась с длительной разлукой. В 2023 году Ланг рассказала журналу "Бunte", что часто ездит в Ганновер, чтобы быть с Вильшом. "Даже если я не получу место, я сяду на полу в проходе. Неудобства поездки того стоят".

Ланг подчеркнула важность личного счастья, несмотря на политические обязанности. "Это основа", - сказала она. Когда её спросили, не является ли свадьба устаревшей в современном мире, 30-летняя Ланг ответила: "Я так не думаю. Свадьба для меня - символ того, что мы хотим оставаться вместе и быть верными друг другу. Это шаг к созданию семьи в будущем. Я традиционна и этому рада".

Вечеринка по случаю свадьбы пары была наполнена друзьями, семьей и коллегами, делая её приятным и значимым событием. Развлечения на приёме, который проходил недалеко от Шпрее, включали живую музыку и танцы, добавляя к праздничному настроению.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Туры были заполнены посетителями.
Общество

Замечательный случай в Вене: женщина плавает под автобусом

В предыдущие августовские дни столица Австрии Вена характеризовалась высокими температурами и небольшим количеством осадков. Однако в прошедшую субботу произошел неожиданный ливень, который вызвал масштабные спасательные работы.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Эйлин Уу в главной роли в фильме «Чужие: Ромул»
Общество

Эйлин Ву привыкла работать с существами "Чужой: Ромул", которые отличаются своим слоем смазки.

Начинающая актриса Эйлин У العربى считает несколько сюрреалистическим то, что её первая большая кинороль — в фильме нынешних выходных «Чужие: Romney».

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.
Панорама

Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.

Не менее 1000 человек якобы приняли участие в палестинской акции протеста, в то время как около 400 сотрудников правопорядка присутствовали. Сборы не были совсем мирными.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету
Политика

Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету

Германия играет жизненно важную роль в украинской борьбе против России. Согласно статье в новостях, возникли опасения по поводу возможного сокращения финансовой помощи. Посол Украины предупреждает.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно