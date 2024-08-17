Рикарда Ланг, глава партии зеленых, вступила в брак.

Лидер партии "Зелёные" Рикарда Ланг тайно связала себя узами брака со своим партнером Флорианом Вильш вдали от публичного внимания и Зильта. Как сообщают СМИ, их окружали близкие и коллеги в этот особенный день.

Как сообщает газета "Бильд", свадебные торжества состоялись в Берлине, что подтверждает агентство dpa. Ланг публично объявила о своей помолвке с Вильшом в марте 2023 года.

Как сообщает "Бильд", лидер партии "Зелёные" и математик, бывший спикер молодёжного крыла партии в Баварии, отпраздновали свою свадьбу в кругу друзей, семьи и коллег. Церемония прошла в заведении, вмещающем до 150 гостей, недалеко от Шпрее. Ланг поделилась с журналом "Гала" в 2023 году, что они постараются избежать публичного шоу и не будут жениться на Зильте, как федеральный министр финансов Кристиан Линднер и Франка Лёхфельдт.

В интервью "Нойе Оснабрюcker Zeitung" (NOZ) несколько месяцев назад Ланг упомянула, что хочет завести семью. "Мысль о том, чтобы когда-нибудь иметь своих детей, является для меня движущей силой. Я хочу внести свой вклад в мир, где мои дети смогут расти счастливыми", - сказала она.

Пара вместе уже давно и столкнулась с длительной разлукой. В 2023 году Ланг рассказала журналу "Бunte", что часто ездит в Ганновер, чтобы быть с Вильшом. "Даже если я не получу место, я сяду на полу в проходе. Неудобства поездки того стоят".

Ланг подчеркнула важность личного счастья, несмотря на политические обязанности. "Это основа", - сказала она. Когда её спросили, не является ли свадьба устаревшей в современном мире, 30-летняя Ланг ответила: "Я так не думаю. Свадьба для меня - символ того, что мы хотим оставаться вместе и быть верными друг другу. Это шаг к созданию семьи в будущем. Я традиционна и этому рада".

Вечеринка по случаю свадьбы пары была наполнена друзьями, семьей и коллегами, делая её приятным и значимым событием. Развлечения на приёме, который проходил недалеко от Шпрее, включали живую музыку и танцы, добавляя к праздничному настроению.

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