Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПамятники

Рига отмечает 280-летие со дня рождения Шепарда

Johann Gottfried Herder не только считается выдающимся немецким интеллектуалом, но и сыграл значительную роль в формировании культурного наследия Латвии. Его влияние по-прежнему чтится по сей день

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут
Памятник Дж reached на площади Гердера, в непосредственной близости от Рижского собора. Рига...
Памятник Дж reached на площади Гердера, в непосредственной близости от Рижского собора. Рига почтила 280-летие немецкого философа, писателя и теолога общим трибьютом.

- Рига отмечает 280-летие со дня рождения Шепарда

В честь 280-летия немецкого философа, писателя и теолога Иоганна Готфрида Гердера Рига провела общественное чествование. Родившийся 25 августа 1744 года, этот поэт эпохи Просвещения провел пять лет в нынешней столице Латвии, где он работал учителем, библиотекарем и пастором двух пригородных церквей. Он скончался в Веймаре в 1803 году.

В возрасте 20 лет Гердер приехал в Ригу, где преподавал в Кафедральной школе и работал в библиотеке, а также занимал должность пастора в двух пригородных церквях. На мемориальном собрании на площади Гердера несколько ученых вспоминали эти детали и читали из его влиятельной работы "Идеи к философии истории человечества", впервые опубликованной в Риге.

В 1764 году, после завершения своих исследований в Кёнигсберге, Гердер получил приглашение в Ригу. Несмотря на его репутацию среди немецкой элиты за преподавание и проповеди, город в конце концов показался ему слишком ограниченным, и он внезапно уехал на корабле после пяти лет пребывания.

Однако письма и его посмертно опубликованный "Путевой дневник из 1769 года" пролили свет на важность его времени в тогдашнем русском городе. Рига стала важным этапом в развитии этого влиятельного мыслителя наряду с Гёте, Шиллером и Вайлем, которых считают основными столпами веймарского классицизма.

Во время пребывания в Риге Гердер опубликовал свои ранние работы и заложил философские основы для дальнейших письменных работ о культуре, что положило интеллектуальные и философские основы для гуманистических и универсальных идей немецкого классицизма.

Гердер также проявил интерес к латышским народным песням, известным как Дайны, перевел некоторые из них на немецкий язык и опубликовал в сборнике. До сих пор он почитается в Латвии за его вклад в их культурное наследие.

В 1864 году Рига почтила Гердера в честь его 120-летия и столетия со дня прибытия, установив статую возле Кафедрального собора – первую статую культурной фигуры в историческом городе Ганзы.

После Второй мировой войны эта статуя была демонтирована сторонниками коммунистического режима, но загадочным образом была reinstall в 1959 году в преддверии визита высокопоставленной делегации из Германской Демократической Республики.

Во время пребывания в Риге Гердера глубоко вдохновляли местные латышские народные песни, известные как Дайны, и он перевел некоторые из них на немецкий язык, опубликовав в сборнике. Город Рига почтила значительный вклад Гердера в их культурное наследие, установив статую в его честь возле Кафедрального собора в 1864 году, тем самым сделав его первой культурной фигурой, удостоенной такого чествования в историческом городе Ганзы.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Верле, Вальдхофе Маннхайма и их менеджере Марко Антверпене не удалось одержать первую победу в...
Федеральные земли Германии

В Верле матч 1:1 закончился без триумфа для Вальдхофа Мангейма

Команда Мангейма удерживает лидерство в Восточной Вестфалии в течение длительного времени, но позволяет гол на последних минутах. К сожалению, трехочковая победа не состоялась, но в этом матче удалось обеспечить один балл.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
В первом испытании на белой воде, Берлинские ледовые медведи выходят победителями.
Федеральные земли Германии

В первом испытании на белой воде, Берлинские ледовые медведи выходят победителями.

- В первом испытании на белой воде, Берлинские ледовые медведи выходят победителями. Ейсберены Берлин, под руководством тренера Сержа Обина, одержали доминирующую победу в своем дебютном матче. Встретившись с командой DEL2 Лаузицкие Фучи, Берлин победил со счетом 5:0 в Вайссвассере. Голы забили Блейн Байрон (16-я минута), Габриэль Фонтейн (27-я минута)

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Обсуждение последствий инцидента в Солингере в Саксонии
Федеральные земли Германии

Обсуждение последствий инцидента в Солингере в Саксонии

Несколько человек погибают на 'Фестивале разнообразия' в Солингене. Подозреваемый в настоящее время содержится под стражей, awaiting until scrutiny. Требовата immediate месть.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Яркое мероприятие собрало около 5000 посетителей на фестивале Wustrow Seebrueckenfest.
Федеральные земли Германии

Ежегодное собрание на мосту на озере Вюстроу привлекает множество людей

Развлечения, ритмичные движения и сложное вязание узлов: Разнообразный ряд занятий завлекает бесчисленное количество зрителей на мостовом фестивале в балтийском прибрежном городе Вустров. Умения спасателей показывают захватывающую демонстрацию спасения.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

В филиале Lufthansa, Discover объявлена четырехдневная забастовка.
Главные темы

В филиале Lufthansa, Discover объявлена четырехдневная забастовка.

Организации профсоюзов UFO и Cockpit объявили о четырехдневной приостановке работы в дочерней компании Lufthansa Discover Airlines. Профсоюзный удар по туристической авиакомпании начнется во вторник вечером и завершится в пятницу вечером, как сообщалось в воскресенье вечером. Остановка работы...

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
18:49 Украинцы начинают преследование беспилотниками с использованием вертолета
Политика

18:49 Украинцы начинают преследование беспилотниками с использованием вертолета

18:49 Украинцы начинают преследование беспилотниками с использованием вертолета 17:34 Зеленский критикует сделки Индии с Россией, финансирующей агрессию В беседе с индийскими журналистами президент Украины Зеленский также выразил недовольство взаимоотношениями Индии с Россией. Он утверждает, что президент Путин использует прибыль от продажи нефти и газа для финансирования своей агрессии

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
"После Солингена важно открыто обсуждать все вопросы"
Политика

"После Солингена важно открыто обсуждать все вопросы"

После инцидента в Солingen все партии едины во мнении: необходимы более активные шаги по борьбе с насилием, связанным с огнестрельным оружием, и экстремистскими исламскими взглядами. Возможные стратегии продвигаются в преддверии предстоящих выборов в ландтаг, согласно их избирательным лозунгам.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Недовольный человек извиняется перед Ноллом, командой и общественностью.
Спорт

Во время грозы, Анриер выражает сожаление по отношению к вратарю.

Во время грозы, Анриер выражает сожаление по отношению к вратарю. Тренер Александр Зорнигер из «Греuther Fürth» извинился за свою резкую критику голкипера Нахуэля Нолла. После ничьей 1:1 против «SC Paderborn» во Второй Бундеслиге Зорнигер раскритиковал Нолла за ошибку, которая привела к позднему голу, и извинился на следующий день, как

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно