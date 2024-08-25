- Рига отмечает 280-летие со дня рождения Шепарда

В честь 280-летия немецкого философа, писателя и теолога Иоганна Готфрида Гердера Рига провела общественное чествование. Родившийся 25 августа 1744 года, этот поэт эпохи Просвещения провел пять лет в нынешней столице Латвии, где он работал учителем, библиотекарем и пастором двух пригородных церквей. Он скончался в Веймаре в 1803 году.

В возрасте 20 лет Гердер приехал в Ригу, где преподавал в Кафедральной школе и работал в библиотеке, а также занимал должность пастора в двух пригородных церквях. На мемориальном собрании на площади Гердера несколько ученых вспоминали эти детали и читали из его влиятельной работы "Идеи к философии истории человечества", впервые опубликованной в Риге.

В 1764 году, после завершения своих исследований в Кёнигсберге, Гердер получил приглашение в Ригу. Несмотря на его репутацию среди немецкой элиты за преподавание и проповеди, город в конце концов показался ему слишком ограниченным, и он внезапно уехал на корабле после пяти лет пребывания.

Однако письма и его посмертно опубликованный "Путевой дневник из 1769 года" пролили свет на важность его времени в тогдашнем русском городе. Рига стала важным этапом в развитии этого влиятельного мыслителя наряду с Гёте, Шиллером и Вайлем, которых считают основными столпами веймарского классицизма.

Во время пребывания в Риге Гердер опубликовал свои ранние работы и заложил философские основы для дальнейших письменных работ о культуре, что положило интеллектуальные и философские основы для гуманистических и универсальных идей немецкого классицизма.

Гердер также проявил интерес к латышским народным песням, известным как Дайны, перевел некоторые из них на немецкий язык и опубликовал в сборнике. До сих пор он почитается в Латвии за его вклад в их культурное наследие.

В 1864 году Рига почтила Гердера в честь его 120-летия и столетия со дня прибытия, установив статую возле Кафедрального собора – первую статую культурной фигуры в историческом городе Ганзы.

После Второй мировой войны эта статуя была демонтирована сторонниками коммунистического режима, но загадочным образом была reinstall в 1959 году в преддверии визита высокопоставленной делегации из Германской Демократической Республики.

Во время пребывания в Риге Гердера глубоко вдохновляли местные латышские народные песни, известные как Дайны, и он перевел некоторые из них на немецкий язык, опубликовав в сборнике. Город Рига почтила значительный вклад Гердера в их культурное наследие, установив статую в его честь возле Кафедрального собора в 1864 году, тем самым сделав его первой культурной фигурой, удостоенной такого чествования в историческом городе Ганзы.

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