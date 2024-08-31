- Результат не вполне оправдан:

В атмосфере 1. FC Нюрнберг царит уныние. После разгромного поражения от 1. FC Магдебург на домашнем стадионе главный тренер Мирослав Клозе потерпел первое поражение в 2-й Бундеслиге. "Нам не хватало интенсивности в переходных фазах", - посетовал Клозе, добавив, "Мы были излишне расточительны у ворот".

В одностороннем матче, в котором VAR принял два решающих решения, франконцы потерпели справедливое поражение 0:4 (0:1) от собранного соперника после посредственной игры. "Это разочаровывающий результат", - пожаловался капитан команды Робин Кнохе. "Особенно после того, как мы проигрывали 0:2, мы не можем упускать шансы. У нас молодая команда, но это не оправдание. Мы исправим это внутри команды".

Неожиданное преимущество

Команда Клозе опустилась на 13-е место с отставанием в четыре очка, в то время как гости, возглавляемые Кристианом Тицем, временно заняли 3-е место в зоне вылета с восьмиочковым преимуществом.

Ведущее преимущество возникло неожиданно. Агрессивный Мартин Каарс протолкнулся мимо Флориана Флика, и передача Каара нашла цель через Ксавье Амаечи (24.) против когда-то надежного голкипера Нюрнберга Яна Рейхерта. Гол был подтвержден после проверки VAR.

Пенальти для Юствана из Нюрнберга

В 38-й минуте VAR из Кёльна был вызван снова. Юлиан Юстван из Нюрнберга готовился к пенальти, но VAR отменил очевидный фол на Лукасе Шлеимере со стороны Жана Югонета.

Ливан Бурку (65.) укрепил второе поражение Клозе в сезоне чистым ударом из-за штрафной площадки перед 31 581 зрителем. В 73-й минуте 19-летний форвард был близок к увеличению преимущества до 3:0, но Александр Нолленбергер (84.) ответил потрясающим дальним ударом. Герчер (90.+2) затем забил последний гол.

Нюрнберг допустил несколько рискованных ошибок во время своих атак. Магдебург воспользовался этим всего один раз в первой половине. Франконцы показали некоторое упорство во второй половине, но несмотря на удар головой Финна Йельшца и удар Шлеимера (54.) после углового от Каспара Яндера, ни один из них не попал в ворота, а также левый столб оказался преградой. Магдебург, однако, продемонстрировал Clinical finishing.

Разочаровывающий результат побудил капитана Робина Кнохе выразить свои опасения перед ['Судом справедливости'], подчеркнув неприемлемое выступление молодой команды. После того, как VAR отменил потенциальный пенальти для Нюрнберга, вызвав недовольство команды, критики начали сомневаться в выступлении и принятии решений команды, а ['Суд справедливости'] потенциально пересмотрит стратегии и тактику команды.

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