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Федеральные земли ГерманииНовостиИнстаграм - отличное место для начала.

Резкий сторонник "Герты", Риз приглашает своих поклонников присоединиться к нему в парке.

На поле по футболу Фабиан Рисsei из «Герта БСК» в настоящее время не впечатляет зрителей из-за травмы. Сейчас он протягивает руку в сумерках Берлина, и его реакция на взаимодействие кажется неожиданной.

 and  Max Becker
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- Резкий сторонник "Герты", Риз приглашает своих поклонников присоединиться к нему в парке.

Фабиан Ризе из Герты БСК привлёк внимание своих подписчиков в Instagram, пригласив на вечернее свидание в парке. "Хотите присоединиться к нам на несколько часов в парке tonight? Просто загляните, если вам это подходит", - написал 26-летний футболист, прикрепив фото себя и своей девушки. Приветствуются четвероногие друзья, но не забудьте взять с собой напитки и закуски.

Даже несмотря на травму, вингер предоставил карту, отмечающую точку встречи в Берлинском Лихтензеепарке, расположенном в районе Шарлоттенбург. Узнав о количестве желающих, Ризе был потрясён энтузиазмом своих подписчиков.

"Вау, вы все классные!", - воскликнул он несколько часов спустя. Он решил не отменять спонтанную встречу, призвав всех заботиться друг о друге и уважать парк, оставляя после себя чистоту. "Жду с нетерпением и знаю, что будет весело".

Ризе стал ключевым игроком в Герте с лета 2023 года и быстро завоевал преданных фанатов.

Пользователи Instagram поддержали план Фабиана Ризе по организации встречи в парке, оставив комментарии под его постом. "Instagram - отличное место для организации подобных мероприятий", - заметил один из подписчиков, а другой написал: "Я действительно жду встречи с вами в парке tonight".

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