Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовости*Я не собираюсь врать*

Режиссер получает почетную награду в Сан-Себастьяне

Его считают флагманом европейского кино. Педро Альмодовар получает эту честь на кинофестивале в Сан-Себастьяне

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

- Режиссер получает почетную награду в Сан-Себастьяне

Высокая честь для легендарного испанского кинорежиссёра (74). Успешный режиссер получит престижную премию Донастия на нынешнем кинофестивале в Сан-Себастьяне за "исключительные заслуги в кино". Об этом было объявлено в среду. В своем заявлении они подчеркнули его художественный талант и смелость в подходе к темам из ЛГБТИК+ вселенной. Церемония награждения назначена на 26 сентября. Трофей за его достижения в кино будет вручен британской актрисой Тильдой Суинтон (63).

После этого его последний фильм "Комната рядом" с участием Суинтон и Джулианны Мур (63) будет показан. Это первый фильм Альмодовара, снятый на английском языке. Мировая премьера фильма состоится в следующем месяце на Венецианском кинофестивале. Кинофестиваль в Сан-Себастьяне пройдет с 20 по 28 сентября.

Педро Альмодовар и Сан-Себастьян

Режиссер лично вручал премию Донастия на кинофестивале в Сан-Себастьяне таким кинозвездам, как Аль Пачино (84) и Антонио Бандерас (64). Он тесно связан с баскским городом уже много лет. В заявлении он сказал: "Моя карьера началась в Сан-Себастьяне в 1980 году, и с тех пор я часто возвращался на фестиваль, с фильмом или без него". Он всегда наслаждается там. Город, как он говорит, полон энтузиазма к кино.

Педро Альмодовар считается самым знаменитым испанским кинорежиссером современности. В 2000 году он получил и Оскар, и Золотой глобус за "Все о моей матери" за лучший фильм на иностранном языке. В 2019 году он уже был удостоен Золотого льва за свой вклад в кино на Венецианском кинофестивале.

♪ Педро Альмодовар, размышляя о своей связи с Сан-Себастьяном, признался: "Я не буду лгать, я всегда отлично провожу время здесь" ♪. После выражения благодарности за получение премии Донастия Альмодовар поделился: "♪ Я не буду приукрашивать, это много для меня значит ♪".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В новом сезоне 'Эмили в Париже', Лили Коллинз отправляется в Рим. Это не единственное изменение, на...
Общество

Интервью прервано землетрясением

- Интервью прервано землетрясением Во время интервью в рамках пресс-тура нового, четвертого сезона популярного сериала "Эмилия в Париже" внезапно дрогнула земля. Землетрясение магнитудой 4,4 в Лос-Анджелесе прервало беседу с главной актрисой Лили Коллинз (35), Лукасом Браво (36), Филиппой Leroy-Beaulieu (61) и Эшли Парк (33). "Это было

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно