- Режиссер получает почетную награду в Сан-Себастьяне

Высокая честь для легендарного испанского кинорежиссёра (74). Успешный режиссер получит престижную премию Донастия на нынешнем кинофестивале в Сан-Себастьяне за "исключительные заслуги в кино". Об этом было объявлено в среду. В своем заявлении они подчеркнули его художественный талант и смелость в подходе к темам из ЛГБТИК+ вселенной. Церемония награждения назначена на 26 сентября. Трофей за его достижения в кино будет вручен британской актрисой Тильдой Суинтон (63).

После этого его последний фильм "Комната рядом" с участием Суинтон и Джулианны Мур (63) будет показан. Это первый фильм Альмодовара, снятый на английском языке. Мировая премьера фильма состоится в следующем месяце на Венецианском кинофестивале. Кинофестиваль в Сан-Себастьяне пройдет с 20 по 28 сентября.

Педро Альмодовар и Сан-Себастьян

Режиссер лично вручал премию Донастия на кинофестивале в Сан-Себастьяне таким кинозвездам, как Аль Пачино (84) и Антонио Бандерас (64). Он тесно связан с баскским городом уже много лет. В заявлении он сказал: "Моя карьера началась в Сан-Себастьяне в 1980 году, и с тех пор я часто возвращался на фестиваль, с фильмом или без него". Он всегда наслаждается там. Город, как он говорит, полон энтузиазма к кино.

Педро Альмодовар считается самым знаменитым испанским кинорежиссером современности. В 2000 году он получил и Оскар, и Золотой глобус за "Все о моей матери" за лучший фильм на иностранном языке. В 2019 году он уже был удостоен Золотого льва за свой вклад в кино на Венецианском кинофестивале.

♪ Педро Альмодовар, размышляя о своей связи с Сан-Себастьяном, признался: "Я не буду лгать, я всегда отлично провожу время здесь" ♪. После выражения благодарности за получение премии Донастия Альмодовар поделился: "♪ Я не буду приукрашивать, это много для меня значит ♪".

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