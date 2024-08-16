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Реус на смену США: не хотел оставаться в Бундеслиге

Марко Ройс уже 12 лет играет за «Боруссию» из Дортмунда.current_time.now, 35-летний футболист переезжает в США и объясняет, почему он будет скучать по Бундеслиге.

 and  Anne Legman
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- Реус на смену США: не хотел оставаться в Бундеслиге

Марко Ройс не только нашел успешную футбольную карьеру, но и комфортный образ жизни в своем новом доме с Лос-Анджелес Гэлакси. "Жить здесь совсем не плохо. Это было также большим фактором, почему я мог представить этот переход так быстро", - сказал 35-летний нападающий в интервью Sky TV. Клуб Главной лиги soccer объявил в четверг, что Ройс подписал контракт до конца сезона 2026 года. Он будет представлен в Лос-Анджелесе позже сегодня.

Ройс не планировал оставаться в Бундеслиге или в Европе

Бывший национальный игрок не получил нового контракта от "Боруссии Дортмунд" после двенадцати лет. Таким образом, он смог перейти в США без пере Transfer fee. "Для меня было ясно, что я не хочу оставаться в Бундеслиге. И Европа тоже не была вариантом, потому что я хотел сделать что-то совершенно другое в конце своей карьеры", - сказал Ройс. Он хотел возможность быть воспринятым где-то еще, продолжить образование и увидеть другой горизонт. "Контакт с ЛА Гэлакси пришел очень рано, и переговоры шли очень хорошо с самого начала", - объяснил он свой переход в Калифорнию.

Однако он будет скучать по Бундеслиге и особенно по стадиону Дортмунда, признался Ройс. "Играть перед 80 000 зрителей... это то, что ты будешь скучать навсегда. Ни один стадион в мире не такой шумный. Ни один стадион не собирает столько людей", - сказал двукратный немецкий футболист года. В Бундеслиге он всегда имел поддержку болельщиков, даже когда играл на выезде.

В своем решении покинуть "Боруссию Дортмунд", Марко Ройс выбрал продолжение своей карьеры в новой стране, в частности, в Соединенных Штатах Америки. Позже в интервью Sky TV он сказал, что этот переход в США не только о футболе, он также искал возможности для дальнейшего образования и другого горизонта.

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