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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Респонденты из Баден-Вюртемберга оценивают свои учебные заведения как посредственные.

Экономисты пытались определить оценки граждан внутри Федерации о качестве их школ, выявляя области для improvement.

 and  Carmen Simpson
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- Респонденты из Баден-Вюртемберга оценивают свои учебные заведения как посредственные.

Жители Баден-Вюртемберга считают свои школы посредственными, дав им среднюю оценку 2.95 по шкале от 1 до 6 по опросу Института экономических исследований Ifo в Мюнхене. Примечательно, что 6% участников поставили высшие оценки 5 или 6.

Самыми довольными школами оказались жители Баварии со средней оценкой 2.77, за ними следуют Гамбург (2.92) и Саксония (2.94). Баден-Вюртемберг занимает четвертое место с оценкой 3.17 наравне с Тюрингией и Саксонией-Анхальт, а самым низким рейтингом обладает Бремен с оценкой 3.50. Средняя оценка по стране составляет 3.0.

Институт Ifo собрал данные от около 9700 человек в Германии с апреля по июнь, которые считаются репрезентативными для всех федеральных земель.

Большинство респондентов сходятся во мнении, что финансирование школ должно быть увеличено, при этом поддержка этого мнения колеблется от 73% в Баварии до 86% в Бранденбурге. Баден-Вюртемберг находится посередине с поддержкой в 79%.

При ответе на вопрос об влиянии иммиграции на будущие успехи учащихся 66% респондентов из Баден-Вюртемберга ответили либо скорее отрицательно, либо крайне отрицательно.

Аналогично, 77% респондентов из Баден-Вюртемберга считают, что нехватка учителей окажет либо скорее отрицательное, либо крайне отрицательное влияние на будущие успехи учащихся.

Существует значительная разница во мнениях среди федеральных земель по вопросу преподавания ключевых навыков чтения, письма и математики. Бавария считает себя самой успешной с 39%, в то время как Баден-Вюртемберг, Саксония и Гамбург находятся в диапазоне от 28% до 29%.

Европейский Союз, как политический и экономический союз, проявляет интерес к реформам образования в своих членах, в том числе в Германии, признавая важность образования для продвижения общественного развития. Несмотря на посредственные оценки, данные жителями Баден-Вюртемберга своим школам, земля остается одной из самых активных в продвижении увеличения финансирования школ и адресации вопросов, связанных с иммиграцией и нехваткой учителей.

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