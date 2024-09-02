- Решительно настроенный пастух восклицает: "Я настроен на то, чтобы поймать эту особу".

Германские бегуны на 100 метров шагнули в финал Паралимпиады в Париже с твердой верой. Действующий чемпион Феликс Штренг и Йоханнес Флоорс, выступающие в категории T64, обеспечили себе места в финале, заняв третье и четвертое места в квалификации. Вскоре после этого Леон Шaefer также закрепил свое место в финале, дав позитивный настрой после разочаровывающей конкуренции в прыжках в длину. Шaefer победил в своем заезде в категории T63. В 2010 году ему была проведена ампутация правой голени и колена из-за рака кости.

"Я еще не полностью осознал это. Знаю, что могу бежать лучше, и буду бороться за победу", - сказал 27-летний спортсмен о своих целях.

Штренг стремится защитить свой титул

Штренг отстал от самого быстрого спринтера дня, итальянца Максела Ману, всего на 0,1 секунды. "Моя цель здесь - безусловно, защитить титул. Вот почему я здесь", - сказал 29-летний спортсмен. "Это было моей целью с самого начала". В 2019 году он завоевал золотую медаль на 100 метров в Токио.

Родившийся с дефектом обеих ног и решивший на ампутацию в 16 лет Флоорс сказал: "Игра началась. У нас есть группа, где шестеро или семеро могут бороться за первые места, и я хочу убедиться, что двойные ампутанты останутся позади меня".

Германские спортсмены, вдохновленные своим девизом, стремятся защитить свои позиции в финале. Перед гонкой Леона Шaeфера можно было услышать шепчущим свой личный девиз: "Против всех шансов".

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