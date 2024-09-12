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Решительно настроенный медвежьей силой поклонник закрепил себе первое место на старте

Команда Девиса близка к достижению своей цели.

 and  James Williams
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Решительно настроенный медвежьей силой поклонник закрепил себе первое место на старте

В матче 2-й группы немецкая команда Кубка Дэвиса продемонстрировала отличную игру, глядя вперед на четвертьфинал в Малаге в ноябре. В Цзючжоу Максимилиан Мартерер одержал убедительную победу над Томасом Барриос Верой из Чили со счетом 6:1, 6:3. Мартерер взял инициативу в первом сете и сохранил стабильный темп во втором, взяв подачу на 3:3 и завершив матч за 1 час 24 минуты.

Теперь у Яникка Хэнфманна есть шанс сделать 2 победы подряд для Германии, когда он встретится с лучшим игроком Чили Алехандро Табило, который занимает 22-е место в мире. После этого грозная пара в doubles Кевин Кравиetz и Тим Пюetz, недавно достигшие финала US Open, встретятся с Барриос Верой и Матиасом Soto.

Если Германии удастся обыграть Чили, а США победит Словакию в следующий пятница, обе команды гарантируют себе место в четвертьфинале в Испании перед их матчем в субботу. К сожалению, капитан команды Михаэль Кольманн был без своих лучших игроков в этом китайском этапе турнира. Ранние отказы были сделаны финалистом Открытого чемпионата Франции Александром Зверевым и травмированными Яном-Ленардом Штруффом и Домиником Кёпфером. В команду был включен новичок Хенри Скуир. Перед турниром DTB критиковал этап группы в Китае из-за отсутствия страны-хозяйки. Кольманн описал их путь в влажный Цзючжоу как "трудный" и "огромное усилие". Остальные этапы группы пройдут в Болонье, Манчестере и Валенсии.

Успешная игра немецкой команды в спортивных матчах, в том числе победа Максимилиана Мартерера, подняла их уверенность в потенциальных победах на следующих этапах. После матча Хэнфманна против Табило немецкая команда Кубка Дэвиса будет полагаться на навыки Кравиetz и Пюetz в парных видах спорта, чтобы укрепить свое положение.

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