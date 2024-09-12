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Решение судебных органов позволяет рынку прогнозов Кальши предлагать возможности для ставок на предстоящие американские выборы.

В четверг федеральный судья снял препятствия для законных политических ставок в США, отказавшись от поздней попытки федерального надзора отложить рынок прогнозов на ставки на ноябрьские выборы.

 and  James Williams
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Решение судебных органов позволяет рынку прогнозов Кальши предлагать возможности для ставок на предстоящие американские выборы.

Платформа Kalshi в середине дня в четверг представила контракты на контроль власти в конгрессе, позволяющие гражданам США делать ставки на то, какая партия будет управлять Палатой представителей и Сенатом в 2025 году. Комиссия по товарным фьючерсам (CFTC) заявила, что такие ставки являются незаконными и могут повлиять на выборы, оспаривая решение судьи разрешить контракты Kalshi вскоре после их объявления.

Федеральный судья Джаhia Кобб в Вашингтоне, округ Колумбия, поддержала Kalshi в споре с CFTC на прошлой неделе и опубликовала свое решение в четверг, утверждая, что агентство превысило свои полномочия, блокируя Kalshi от предложения этих контрактов в прошлом году.

В своем решении Кобб заявила: "Контракты Kalshi не связаны с незаконной деятельностью или азартными играми. Они связаны с выборами, которые не подпадают под действие". Она также отклонила просьбу правительства во время слушаний в четверг приостановить Kalshi от предложения контрактов до разрешения апелляции.

Kalshi предупредило, что реализация решения Кобб будет иметь серьезные последствия, назвав просьбу правительства "тактикой для затягивания времени" и "победой на практике, несмотря на поражение в суде". В документах, представленных ранее этой неделе, компания также отметила растущую популярность Polymarket, нерегулируемой криптовалютной биржи прогнозов, с июня.

Легальный спор между Kalshi и CFTC, начавшийся в 2023 году, привел к тому, что Kalshi заявила, что соглашения служат общественным интересом, предлагая точные данные о выборах и позволяя хеджировать различные исходы. CFTC утверждает, что эти соглашения являются незаконным азартной игрой и что у них нет ресурсов для их надзора. Его председатель Ростин Бэhnам также выразил опасения, что соглашения о выборах "в конечном итоге подорвут целостность процесса выборов".

Сооснователь Kalshi Луана Лопес Лара отпраздновала решение в четверг, объявив на X: "МЫ ЖИВЫ". CFTC не прокомментировало.

Ранее в этом году агентство начало более широкое наступление на ставки на события, предложив правила, которые явно запрещают контракты, связанные с результатами выборов, церемониями награждения и спортом, среди прочего.

В заявлении в мае Бэhnам сказал, что участие CFTC в таких контрактах "выведет CFTC, финансового рынка регулятора, за пределы своих конгрессменских полномочий и компетенции".

"Короче говоря, такие контракты поставили бы CFTC в положение избирательного органа", - добавил он.

Победа Kalshi в этом судебном споре может привлечь больше компаний, предлагающих подобные рынки прогнозов, видя возможность легально работать и избегать регуляторного надзора. Текущая позиция CFTC против ставок на события может побудить такие компании переместиться в юрисдикции с менее строгим отношением к таким соглашениям.

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