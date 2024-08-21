Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиМолукские острова

Рептилии утверждают, что индонезийская женщина умерла: в желудке обнаружены останки

Неприятное открытие в индонезийских Молукках: останки женщины из середине крокодила. ИндивидуумRecently to swim in a nearby river.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
переключаясь на крокодилов, они ранжируются среди самых устрашающих хищников во всем мире.
переключаясь на крокодилов, они ранжируются среди самых устрашающих хищников во всем мире.

- Рептилии утверждают, что индонезийская женщина умерла: в желудке обнаружены останки

В Индонезии произошла трагическая история, связанная с нападением крокодила, которое произошло возле деревни Вали на группе островов Молукк. По данным местных СМИ и очевидцев, 54-летняя женщина погибла, будучи схваченной большим крокодилом, когда купалась в реке поблизости. Женщина умерла страшной смертью, ее руки и ноги, якобы, были съедены крокодилом, длиной около 4 метров.

Инцидент произошел в понедельник. После первоначальных сообщений о пропаже женщины местные жители обнаружили сандалию и части тела, плавающие в реке. Об этом было доложено властям, которые затем отследили и уничтожили крокодила, виновного в этом.

Части тела женщины были найдены внутри желудка крокодила

Затем крокодила вытащили на берег и произвели вскрытие, как показали местные телеканалы. Было подтверждено, что части тела женщины действительно находились внутри желудка животного.

Официальные лица призвали общественность проявлять крайнюю осторожность в этом районе, так как водные пути населены этими опасными созданиями. Нападения крокодилов не являются редкостью в Индонезии, особенно в сельских районах страны, где люди часто купаются в реках. Молуккские острова, исторически известные как Острова пряностей из-за своей огромной торговли мускатным орехом, расположены между Сулавеси и Новой Гвинеей.

Нападение произошло на группе островов Молукк, в частности, возле деревни Вали. Несмотря на опасность, люди в сельских районах Молукк, подобных тому, где произошел инцидент, часто купаются в реках, тем самым подвергая себя риску таких атак.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Процедура судебного разбирательства для военного персонала началась после смертельной серии...
Панорама

Военнослужащий предстает перед судом за четыре убийства.

Лётчик-парашютист обвиняется в расстреле четверых человек из окружения разведенной женщины, в том числе несовершеннолетней девочки. Предстоящий суд должен рассекретить мотивы этого жестокого акта насилия.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Бывший военнослужащий скрывает взрывчатку: испытательный срок
Панорама

Бывший военнослужащий скрывает взрывчатку: испытательный срок

Жилое здание, заполненное взрывчатыми веществами, вызывает существенный ответ службы спасения в январе. Бывший военнослужащий твердо стоит на защите своего родного дома и добивается убежища. Приговор вынесен.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Аэропорт Японии приостановил 36 рейсов из-за отсутствия ножниц
Панорама

Аэропорт Японии приостановил 36 рейсов из-за отсутствия ножниц

Продолжительное нарушение: непривычное происшествие в японском аэропорту привело к беспорядкам в путешествиях. Множество отбoрoв перенесены или отменены. Причина: ножницы.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Китай и Россия рассматривают возможность расширенного сотрудничества в области энергетических...
Политика

Китай и Россия рассмотрели вопрос о укреплении сотрудничества в области энергетики.

Китай и Россия рассмотрели вопрос о укреплении сотрудничества в области энергетики. Во время визита в Москву премьера Китая Ли Цянь обсуждение сосредоточилось на укреплении сотрудничества в энергетическом секторе. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что Россия в настоящее время является крупнейшим поставщиком нефти для Китая. "Мы стремимся лидировать в поставках

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Политическая стабильность Германии: под контролем на грани демократии
Политика

Политическая стабильность Германии: под контролем на грани демократии

Грегор Петер Шмитц изучает публикацию на этой неделе, сосредоточившись на Бьёрне Хёке и предстоящем опросе Forsa, предсказывающем результаты предстоящих выборов в ландам

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно