- Рептилии утверждают, что индонезийская женщина умерла: в желудке обнаружены останки

В Индонезии произошла трагическая история, связанная с нападением крокодила, которое произошло возле деревни Вали на группе островов Молукк. По данным местных СМИ и очевидцев, 54-летняя женщина погибла, будучи схваченной большим крокодилом, когда купалась в реке поблизости. Женщина умерла страшной смертью, ее руки и ноги, якобы, были съедены крокодилом, длиной около 4 метров.

Инцидент произошел в понедельник. После первоначальных сообщений о пропаже женщины местные жители обнаружили сандалию и части тела, плавающие в реке. Об этом было доложено властям, которые затем отследили и уничтожили крокодила, виновного в этом.

Части тела женщины были найдены внутри желудка крокодила

Затем крокодила вытащили на берег и произвели вскрытие, как показали местные телеканалы. Было подтверждено, что части тела женщины действительно находились внутри желудка животного.

Официальные лица призвали общественность проявлять крайнюю осторожность в этом районе, так как водные пути населены этими опасными созданиями. Нападения крокодилов не являются редкостью в Индонезии, особенно в сельских районах страны, где люди часто купаются в реках. Молуккские острова, исторически известные как Острова пряностей из-за своей огромной торговли мускатным орехом, расположены между Сулавеси и Новой Гвинеей.

Нападение произошло на группе островов Молукк, в частности, возле деревни Вали. Несмотря на опасность, люди в сельских районах Молукк, подобных тому, где произошел инцидент, часто купаются в реках, тем самым подвергая себя риску таких атак.

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