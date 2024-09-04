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Ремонт переключателей метро, приводящих к длительным сбоям и неисправностям

Из-за работ по техническому обслуживанию коммутатора происходят перебои и отмены в сети Берлинской городской железной дороги.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Устранение неполадок коммутатора: задержка и неисправность на ссылке S7 (Визуальное отображение)
Устранение неполадок коммутатора: задержка и неисправность на ссылке S7 (Визуальное отображение)

- Ремонт переключателей метро, приводящих к длительным сбоям и неисправностям

Проблемы с Берлинской городской электричкой: из-за работ по техническому обслуживанию сигнального переключателя в Вансзе происходят задержки и отмены рейсов. Об этом сообщает S-Bahn Berlin. В результате, с раннего утра среды поезда ходят каждые 20 минут между Грюневальдом и Вансзе. То же самое относится к S7, которая ходит с такой же частотой в обратном направлении. Пассажирам необходимо переходить на противоположную платформу в Вансзе для обеих линий. Продолжительность работ пока не определена.

Нарушение в работе городской электрички в основном затрагивает железнодорожную линию между Грюневальдом и Вансзе. Несмотря на неудобства, пассажирам, пользующимся S7, придется скорректировать свои поездки, так как им также придется переходить на противоположную платформу в Вансзе.

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