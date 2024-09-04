Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Религиозное учреждение в Хетстедте подвергается давлению на публичном аукционе

Иногда аукционы представляют необычные лоты для торгов. Эта практика привела к изменению собственности церквей.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Различные имения были проданы на аукционе за солидную сумму в евро в совокупности.
Различные имения были проданы на аукционе за солидную сумму в евро в совокупности.

- Религиозное учреждение в Хетстедте подвергается давлению на публичном аукционе

На недавнем аукционе церковь Святой Марии в Хеттштедте, Саксония-Анхальт, сменила владельца. Этот неоготический центр духовных размышлений, вместе со своей бывшей общиной, был приобретен за 163 000 евро на аукционе недвижимости компании "Саксонские аукционы недвижимости AG". Кроме того, в осенних аукционах, прошедших 30 августа и 3 сентября в Лейпциге и Дрездене, было выставлено около 97 других объектов недвижимости, общая стоимость которых составила примерно 4,3 миллиона евро.

Эта столетняя церковь, построенная в последнее десятилетие XIX века, изначально оценивалась в 149 000 евро вместе с приходом. Аукционы по продаже дополнительных объектов недвижимости проходили в различных регионах, таких как Тюрингия, Саксония, Бранденбург, Бавария и Баден-Вюртемберг. Например, врачебный дом в Шварценберге, расположенный в Саксонских Рудных горах, был продан за 395 000 евро. В Лёбихау бывшее здание немецких железных дорог было продано за более скромные 4 000 евро.

Компания "Саксонские аукционы недвижимости AG" организует продажу недвижимости, добровольно предлагаемой ее владельцами. Ближайшие аукционы запланированы на 29 ноября и 3 декабря.

Церковь в Хеттштедте, проданная за 163 000 евро, теперь находится в новых руках в Нидерландах, так как она была одним из объектов недвижимости, принадлежащих немецким семьям, которые решили продать через "Саксонские аукционы недвижимости AG" и переехать за границу. Интересно, что другой примечательный объект, врачебный дом в Шварценберге, был приобретен голландским инвестором за 395 000 евро.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Конфиденциальность данных - это сложный вопрос, который часто не получает достаточного внимания
Федеральные земли Германии

Курс по переходу на финансовое руководство по ВСУ - случаи нарушения безопасности данных

Неразумная осмотрительность, человеческие ошибки или дефектные процессы регистрации на различных платформах могут привести к нарушению конфиденциальности данных в различных секторах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В будущем, цифровая доступность должна распространяться и на историческую улицу Йегенгассе.
Федеральные земли Германии

Исследование исторических временных рамок в цифровом виде в контексте Франкфуртской еврейской улицы (Judengasse).

Будущие направления для памятных опытов: Скоро в Франкфурте станет доступен цифровой путь через повседневную жизнь исторической Юденгассе.Modern technology предоставит возможности для вовлечения более молодых поколений.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Новые жилые комплексы в Мюнхене доступны только для госслужащих и других сотрудников правительства
Федеральные земли Германии

"Первоначальное место жительства в Мюнхене": первоначальная ссылка

В Мюнхене, высокие расходы на жилье делают трудным для молодых общественных служащих с ограниченным доходом жить недалеко от центра города. Правительство вмешивается, предоставляя субсидии на жилье.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Набу выражает недовольство выполнением целей по сохранению природы.
Федеральные земли Германии

Набу выражает недовольство выполнением целей по сохранению природы.

С четвертого года администрация, университетское сообщество и защитники окружающей среды согласны в необходимости внедрения новых стратегий для противодействия уменьшению видов. Предварительная оценка показывает смешанные результаты.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Конфиденциальность данных - это сложный вопрос, который часто не получает достаточного внимания
Федеральные земли Германии

Курс по переходу на финансовое руководство по ВСУ - случаи нарушения безопасности данных

Неразумная осмотрительность, человеческие ошибки или дефектные процессы регистрации на различных платформах могут привести к нарушению конфиденциальности данных в различных секторах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В будущем, цифровая доступность должна распространяться и на историческую улицу Йегенгассе.
Федеральные земли Германии

Исследование исторических временных рамок в цифровом виде в контексте Франкфуртской еврейской улицы (Judengasse).

Будущие направления для памятных опытов: Скоро в Франкфурте станет доступен цифровой путь через повседневную жизнь исторической Юденгассе.Modern technology предоставит возможности для вовлечения более молодых поколений.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Полная признание необходимости трансформаций в национальной команде.
Спорт

Национальная сборная "значительно изменилась"

Никлас Фюллькруг отмечает заметные изменения в национальной команде. Он готов к свежей роли, но хочет включить свои привычные навыки. Соревнование запланировано на предстоящее лето.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В трагическом пожаре, охватившем башенный комплекс Grenfell в Лондоне 14 июня 2017 года, погибли 72...
Панорама

Огненный пожар в Гренфеллской башне: в отчете раскрываются серьезные обвинения

Начало быстрого распространения пожара в здании Гренфелл Тауэр в Лондоне occurred в июне 2017 года. Наконец, был опубликован ожидаемый отчет о причинах этого события.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно