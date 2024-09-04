- Религиозное учреждение в Хетстедте подвергается давлению на публичном аукционе

На недавнем аукционе церковь Святой Марии в Хеттштедте, Саксония-Анхальт, сменила владельца. Этот неоготический центр духовных размышлений, вместе со своей бывшей общиной, был приобретен за 163 000 евро на аукционе недвижимости компании "Саксонские аукционы недвижимости AG". Кроме того, в осенних аукционах, прошедших 30 августа и 3 сентября в Лейпциге и Дрездене, было выставлено около 97 других объектов недвижимости, общая стоимость которых составила примерно 4,3 миллиона евро.

Эта столетняя церковь, построенная в последнее десятилетие XIX века, изначально оценивалась в 149 000 евро вместе с приходом. Аукционы по продаже дополнительных объектов недвижимости проходили в различных регионах, таких как Тюрингия, Саксония, Бранденбург, Бавария и Баден-Вюртемберг. Например, врачебный дом в Шварценберге, расположенный в Саксонских Рудных горах, был продан за 395 000 евро. В Лёбихау бывшее здание немецких железных дорог было продано за более скромные 4 000 евро.

Компания "Саксонские аукционы недвижимости AG" организует продажу недвижимости, добровольно предлагаемой ее владельцами. Ближайшие аукционы запланированы на 29 ноября и 3 декабря.

Церковь в Хеттштедте, проданная за 163 000 евро, теперь находится в новых руках в Нидерландах, так как она была одним из объектов недвижимости, принадлежащих немецким семьям, которые решили продать через "Саксонские аукционы недвижимости AG" и переехать за границу. Интересно, что другой примечательный объект, врачебный дом в Шварценберге, был приобретен голландским инвестором за 395 000 евро.

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