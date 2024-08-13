- Рекордная температура зарегистрирована в море у Майорки

Последнее жаркое лето в Испании привело к рекордным температурам моря у Майорки, согласно официальным данным. Буй в юго-западной части испанского средиземноморского острова зафиксировал температуру воды 31,87 градусов Цельсия в понедельник возле небольшого соседнего острова Драконера, примерно в 30 километрах к западу от Пальмы, сообщило метеорологическое объединение Ametse. Предыдущий рекорд 31,36 градусов был установлен в августе 2022 года.

Между тем, температуры в больших частях Испании стали более терпимыми, чем в последние дни и недели. В среду Майорку ожидает низкое давление, которое может принести град, сильный дождь и грозы.both среда и четверг национальная метеорологическая служба Aemet объявила второй по высоте уровень предупреждения, оранжевый, для острова. Температуры должны упасть с более чем 30 градусов до максимальных около 25 градусов. Однако ожидается, что к выходным станет снова теплее.

Несмотря на предстоящие изменения погоды, необычно высокие температуры моря, вызванные жарой, сохраняются в водах вокруг Майорки. Такие погодные условия могут существенно повлиять на морскую жизнь и различные рекреационные мероприятия, зависящие от благоприятных океанских условий.

Читайте также: