- Рекордная длина 180 метров давно является бесспорным чемпионом среди крупнейших яхт мира.

В 15-й раз престижное издание о яхтах "Boote Exklusiv" признало 200 крупнейших яхт в мире. В основном, среди лидеров списка редко появляются новые претенденты на трон. "Аззам", сохраняя свой титул крупнейшей яхты в мире, длиной 180 метров, скорее всего, сохранит свою корону до 2026 года. Запущенная десять лет назад, яхта установила стандарты, которых другие суда так и не смогли достичь. Для обеспечения благополучия около 36 человек на борту "Аззама" требуется команда из 80 человек. Приблизительная оценка стоимости строительства составляет 600 миллионов долларов США, а ежегодные расходы на техническое обслуживание оцениваются не менее чем в 50 миллионов долларов США, согласно данным "Superyachtfan".

В отличие от "Аззама", "Фулк Аль Салама" султана Омана занимает второе место, несмотря на свою длину всего 164 метра. Однако его грузоподъемность 20 361 GT делает его "самым вместительным" яхт-клубом. На первый взгляд, "Фулк Аль Салама" больше похожа на мини-крейсер, чем на личную водную резиденцию.

Лишь два года назад в топ-5 пробился "Блю", шедевр, приобретенный шейхом Мансуром бин Зайедом Аль Нахайяном у немецкой верфи Lürssen. Длина "Блю" составляет 160 метров, и она соответствует всем стандартам роскоши, которые можно ожидать от яхты такого размера. Два вертолетных палубных крана обеспечивают гибкую наземную транспортировку, а дизель-электрическая гибридная силовая установка направлена на снижение экологического воздействия, учитывая его природу как колоссального судна.

Завершает этот год топ-10 недавно принятый "Опера", длина которого составляет 146,35 метров. Как сообщается, он принадлежит Абдулле бин Зайеду Аль Нахайяну, брату шейха Мансура бин Зайеда Аль Нахайяна, и оба являются сыновьями Зайеда бин Султана Аль Нахайяна, основателя и первого президента ОАЭ.

Для включения в список 200 крупнейших яхт в мире теперь требуется яхта длиной 75 метров, согласно "Boote Exklusiv". Критерии для первых 100 судов составляют 90 метров.

Изменения на вершине близятся

Эксперты прогнозируют сдвиг на вершине в предстоящем рейтинге. В настоящее время на норвежской верфи Vard строится "REV Ocean", личный проект норвежского магната Кьелла Инге Рёкке. Судно, длина которого составит 194,9 метра, должно превзойти "Аззам" и было спроектировано для исследовательских экспедиций. В результате "REV Ocean" будет оснащен научным оборудованием, которое будет находиться напротив роскошных кают.

Просмотр этого года рейтинга доступен в прилагаемой галерее. Полный список рейтинга можно найти в последнем выпуске "Boote Exklusiv" (12,90 евро).

"REV Ocean", находящийся в настоящее время в стадии строительства, должен нарушить рейтинг, превзойдя "Аззам" как самую большую яхту в мире за счет своей длины 194,9 метра. Несмотря на то, что его основное назначение - исследовательские экспедиции и научное оборудование, "REV Ocean" все равно будет предлагать роскошные каюты.**

В предстоящем рейтинге "Boote Exklusiv" прогнозируется сдвиг на вершине, так как многочисленные новички стремятся вытеснить текущий рейтинг, и "REV Ocean" является одним из основных претендентов.

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