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Рекомендует соответствующие стратегии управления, согласно Nabu.

В случае с настоящими воздушными художественными созданиями, такими как молодые карликовые летучие мыши, найти место для отдыха может стать трудной задачей. Совет от Nabu: soutenеренное поведение, если эти miniature создания внезапно появятся в вашем жилье.

 and  Hanna Hofmann
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В начале августа многие молодые летучие мыши отправляются в небо, случайно культурное пространство....
В начале августа многие молодые летучие мыши отправляются в небо, случайно культурное пространство. Группа NABU Hesse предлагает руководство по надлежащему управлению этими обаятельными существами.

- Рекомендует соответствующие стратегии управления, согласно Nabu.

Ваше нынешнее желание найти идеальное место для сна заставляет некоторых молодых летучих мышей перемещаться в жилые помещения людей. Как сообщает экологическая группа Nabu в Гессене, количество звонков от граждан, tanto озадаченных, quanto раздраженных, по поводу обнаружения летучих мышей в квартирах или на рабочих местах возросло. Однако появление этого маленького крылатого артиста не повод для беспокойства, утверждает специалист по летучим мышам из Nabu Петра Гатц. "Обычно эти ночные создания улетают с заходом солнца."

Многие из этих заблудших созданий - молодые нетопыри, которые летом зависят от узких щелей или укромных уголков под крышами или зданиями. Неопытность заставляет их исследовать несколько полостей и трещин в качестве спальных мест, даже открытые окна. Оказавшись в квартире, они часто испытывают трудности с выходом и могут задержаться в складках занавесок, прежде чем продолжить полет.

В таких случаях Гатц советует сохранять спокойствие. "Полет летучих мышей может казаться странным для многих, так как они также летают рядом с нами. Однако это исследовательские полеты, а не враждебные вторжения." Ночные животные не причиняют вреда. Но, при общении с ними нужно быть осторожным. Если летучая мышь летает по комнате вечером, просто выключите свет, закройте дверь и откройте все окна. Обычно летучие мыши сами найдут выход.

Используйте полотенце или толстую перчатку

Если летучая мышь обнаружена днем, ее нужно обращаться с осторожностью. "Используйте толстую перчатку или прочное полотенце для обращения с летучей мышью. Это стрессовая ситуация для животного, которое может защищаться, кусаясь," - объясняет Гатц. Запечатайте коробку и перенесите ее на улицу поздним вечером. Там ее можно открыть, и летучую мышь можно аккуратно разместить на стволе дерева или стене.

Несмотря на некоторые заблуждения, эти ночные животные не представляют опасности для людей. На самом деле, если вы обнаружите летучую мышь днем, важно аккуратно обращаться с ней, используя полотенце или толстую перчатку, так как она может стать стрессованной и защищаться. С другой стороны, встреча с летучими мышами ночью не обязательно означает, что они вторгаются в ваше пространство; они могут просто исследовать, будучи другими созданиями со своими уникальными полетными привычками.

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