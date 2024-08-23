- Рекомендации по пятничной телевидению

20:15, ZDF, За гранью Шпрее: слепая ярость, криминальная драма

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В туннеле Шпрее в Кёпенике найдено тело: Нихаль Алев, молодая мать, погибла жестокой смертью. Её задушили после того, как она уже умерла. Кто питал такую сильную ненависть к ней? Подозрение падает на бывшего мужа Нихаль Деврана (Сохел Алтан Гол), с которым у неё были жаркие споры. Девран утверждает, что невиновен и сразу же заботится о их пятилетней дочери Маре (Роза Вирц).

20:15, ProSieben, Восемь достаточно, комедийный ограбление

После отбывания срока в тюрьме Дебби (Сандра Баллок), младшая сестра Дэнни Оушена, воссоединяется со своим бывшим сообщником Лу (Кейт Бланшетт). Их цель: украсть исключительно ценную драгоценность, которую актриса Дэфни Клюгер (Энн Хэтэуэй) будет носить на этом году Мет-гала. У них есть всего три с половиной недели, чтобы собрать команду квалифицированных профессионалов для этого дерзкого ограбления.

20:15, Das Erste, Практика у моря: мать и дитя, трогательный семейный фильм

Когда Нора Камински (Таня Ведхорн) говорит о расслаблении, она имеет в виду только своих пациентов. Этот доктор с Рюгена удивительно спокоен в больнице, несмотря на травму головы, полученную в результате дорожного происшествия. Главный врач д-р Хекманн (Патрик Хайн) действительно обеспокоен, но Кай (Лукас Цумброк), её сын, шокирован её упрямством. Нора убеждена, что только она может помочь 18-летнему больному лейкемией Морitsu (Фредерик Балонье).

20:15, RTLzwei, Кто Хана?, напряженный экшн

Хана (Сирша Ронан), 15-летняя девочка, провела всю свою жизнь в суровой изоляции в Арктике. Её отец Эрик (Эрик Бана) обучил её навыкам выживания в суровых условиях. Причина такой жестокой тренировки: Хана должна отомстить за смерть своей матери от рук бывшего агента ЦРУ Маррисы Вайглер (Кейт Бланшетт). Когда Хана случайно активирует следящее устройство, план мести Эрика вступает в силу. Вайглер отправляет специальный отряд, чтобы поймать бывшего агента, но они находят только Ханну в удаленном укрытии.

21:15, ZDF, Последнее следо Berlin: Розали, криминальное расследование

Яннете Шульц (Лилли Фихтнер) готовится к 85-летию своей бабушки в доме престарелых, но когда она заходит в её комнату, её нет. Становится ясно, что агрессивное поведение Розали (Ангелика Валлер) в доме престарелых не сделало ей много друзей. Её отношения с сыном Уве (Йёрг Вестфаль) также были напряженными. Кроме того, решения, которые она принимала как судья в ГДР, вызывают дополнительные вопросы.

Pro7 показывает "Восемь достаточно", комедийный фильм об ограблении в 20:15, но если вы больше интересуетесь криминальными драмами, вам, возможно, понравится "За гранью Шпрее: слепая ярость" в то же время на ZDF. В фильме Pro7 Сандра Баллок и Кейт Бланшетт объединяются для дерзкого ограбления, в то время как в шоу ZDF таинственная смерть молодой матери запускает криминальное расследование.

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