Рекомендации на этот уик-энд:
Просматривая свежие предложения, кажется, что определенная знакомость является трендом.
Продолжайте прокручивать, чтобы открыть траекторию этой темы.
«Никто не просит этого»
Начало 2000-х радуется возвращению некоторых своих любимых звезд на маленький экран.
Кристен Белл, известная по "Веронике Марс", и Адам Броди, звезда "О.С.", делят экран в этом новом романтическом комедийном сериале Netflix.
Сюжет этого кинонаслаждения гласит: "Неуверенный подкастер о сексе и недавно разведенный раввин влюбляются, но смогут ли их отношения выдержать противоположные стили жизни и вмешивающиеся семьи?"
Мы обожаем романтическую комедию, будь то в кино или на телевидении, и бонус в виде ностальгии - это вишенка на торте.
Этот сериал уже доступен для просмотра на Netflix.
«Дикий робот»
Вернемся к нашим любимым, этот анимационный фильм основан на детской книге Питера Брауна, в главной роли Оскар-winning актриса Лупита Нионго, которая озвучивает главного персонажа Роза. К ней присоединяются другие звезды, в том числе Педро Паскаль.
Сюжет разворачивается вокруг робота Розы, оказавшейся на необитаемом острове, которая учится приспосабливаться к суровой среде и устанавливает связи с дикой фауной острова, в конечном итоге становясь приемной матерью для осиротевшего гусенка.
Этот фильм уже в кинотеатрах.
«Гениальные умы»
Зак Эфрон стал лицом STEM (наука, технология, инженерия и математика).
Бывший актер "Героев" и "Звездного пути" имеет возможность продемонстрировать свой интеллект и эксцентричность в роли "Блестящих умов", где он играет персонажа, вдохновленного покойным британским неврологом и писателем доктором Оливером Саксом.
Подобно Саксу, который умер в 2015 году в возрасте 82 лет, персонаж Зака, доктор Оливер Вулф, страдает проспоагнозией, также известной как лицевая слепота.
Последний эпизод этого сериала уже доступен на Peacock.
«Ходячие мертвецы: Дайл Декс» сезон 2
Вселенная "Ходячих мертвецов" продолжает расширяться.
Норман Ридус возвращается в роли Дайла Декса, готовый продолжить борьбу с мертвецами в новом сезоне этого спин-оффа. К нему присоединяется Мелисса Макбрайд, которая повторяет свою роль Карол Пелетье, работая вместе, чтобы сохранить легитимность франшизы и оставаться в живых.
Новый сезон выходит в эфир в воскресенье на AMC.
Этот романтический комедийный сериал с участием Кристен Белл и Адама Броди - это приятное возвращение к началу 2000-х и идеальный выбор для тех, кто любит хорошую романтическую комедию. (развлечения)
Если вы ищете семейное развлечение, обязательно посмотрите "Дикий робот", анимационный фильм, основанный на детской книге Питера Брауна, с участием талантливой Оскар-winning актрисы Лупиты Нионго. (развлечения)