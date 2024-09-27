Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиразвлечения

Рекомендации на этот уик-энд:

Холод осени чувствуется в некоторых местах, что делает это идеальное время для посещения театра или наслаждения домашним отдыхом в свободное время.

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут
В фильме «Немец», Адам Брод英寸 играет роль Ноя, а Кристен Белл исполнила роль Джоанн
В фильме «Немец», Адам Брод英寸 играет роль Ноя, а Кристен Белл исполнила роль Джоанн

Рекомендации на этот уик-энд:

Просматривая свежие предложения, кажется, что определенная знакомость является трендом.

Продолжайте прокручивать, чтобы открыть траекторию этой темы.

«Никто не просит этого»

Начало 2000-х радуется возвращению некоторых своих любимых звезд на маленький экран.

Кристен Белл, известная по "Веронике Марс", и Адам Броди, звезда "О.С.", делят экран в этом новом романтическом комедийном сериале Netflix.

Сюжет этого кинонаслаждения гласит: "Неуверенный подкастер о сексе и недавно разведенный раввин влюбляются, но смогут ли их отношения выдержать противоположные стили жизни и вмешивающиеся семьи?"

Фрагмент постановки, временно озаглавленный «Никто этого не хочет».

Мы обожаем романтическую комедию, будь то в кино или на телевидении, и бонус в виде ностальгии - это вишенка на торте.

Этот сериал уже доступен для просмотра на Netflix.

«Дикий робот»

Вернемся к нашим любимым, этот анимационный фильм основан на детской книге Питера Брауна, в главной роли Оскар-winning актриса Лупита Нионго, которая озвучивает главного персонажа Роза. К ней присоединяются другие звезды, в том числе Педро Паскаль.

Сюжет разворачивается вокруг робота Розы, оказавшейся на необитаемом острове, которая учится приспосабливаться к суровой среде и устанавливает связи с дикой фауной острова, в конечном итоге становясь приемной матерью для осиротевшего гусенка.

Дикое Механическое Существо

Этот фильм уже в кинотеатрах.

«Гениальные умы»

Зак Эфрон стал лицом STEM (наука, технология, инженерия и математика).

Бывший актер "Героев" и "Звездного пути" имеет возможность продемонстрировать свой интеллект и эксцентричность в роли "Блестящих умов", где он играет персонажа, вдохновленного покойным британским неврологом и писателем доктором Оливером Саксом.

Подобно Саксу, который умер в 2015 году в возрасте 82 лет, персонаж Зака, доктор Оливер Вулф, страдает проспоагнозией, также известной как лицевая слепота.

Восхитительные Умы

Последний эпизод этого сериала уже доступен на Peacock.

«Ходячие мертвецы: Дайл Декс» сезон 2

Вселенная "Ходячих мертвецов" продолжает расширяться.

Норман Ридус возвращается в роли Дайла Декса, готовый продолжить борьбу с мертвецами в новом сезоне этого спин-оффа. К нему присоединяется Мелисса Макбрайд, которая повторяет свою роль Карол Пелетье, работая вместе, чтобы сохранить легитимность франшизы и оставаться в живых.

Новый сезон выходит в эфир в воскресенье на AMC.

Этот романтический комедийный сериал с участием Кристен Белл и Адама Броди - это приятное возвращение к началу 2000-х и идеальный выбор для тех, кто любит хорошую романтическую комедию. (развлечения)

Если вы ищете семейное развлечение, обязательно посмотрите "Дикий робот", анимационный фильм, основанный на детской книге Питера Брауна, с участием талантливой Оскар-winning актрисы Лупиты Нионго. (развлечения)

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Маге глянется 89 лет.
Общество

Жизнь Мэгги Смит была отмечена легендарным статусом.

Жизнь Мэгги Смит была отмечена легендарным статусом. Магги Смит сказала последнее прости. Известная по "Аббатству Даунтон" и "Гарри Поттеру", она была выдающейся британской актрисой. Отличительные брови, насмешливо-грустная улыбка из-под огромных глаз, которые как будто спрашивали "серьезно?", слегка раздутые ноздри и тонкие губы, когда она

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В новом гражданском иске утверждается, что Шон "Дидди" Комбс якобы подверг наркотикам и сексуальному насилию женщину.
Общество

В новом гражданском иске утверждается, что Шон "Дидди" Комбс якобы подверг наркотикам и сексуальному насилию женщину.

В новом гражданском иске утверждается, что Шон "Дидди" Комбс якобы подверг наркотикам и сексуальному насилию женщину. В иске, поданном в Нью-Йорке и полученном в пятницу CNN, Джейн Доу заявляет, что была принуждена к употреблению алкоголя и неопределенных веществ без согласия и неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны Комбса

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Твой домашний бык думает о смерти.
Общество

Твой домашний бык думает о смерти.

Твой домашний бык думает о смерти. Уве Охсенкнехт по-прежнему царствует в мире актерства, в настоящее время блистая в кинофильме "Ирония судьбы". В этом фильме он играет старого комика, который воссоединяется со своей бывшей женой, но сюрприз в том, что ее персонаж, сыгранный Корриной Харфouches, борется с диагнозом рака

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Голодность Кэтрин Зета-Джонс, юмор Рааба в "Пятьдесятилетней" и влияние молодого поколения
Общество

Голодность Кэтрин Зета-Джонс, юмор Рааба в "Пятьдесятилетней" и влияние молодого поколения

Голодность Кэтрин Зета-Джонс, юмор Рааба в "Пятьдесятилетней" и влияние молодого поколения Дорогие друзья, давайте сделаем перерыв и вспомним безумие этой недели вместе. Присаживайтесь, возьмите напиток на свой вкус и насладитесь этим сегментом с знаменитостями. Я уже нетерпеливо жду ваших мыслей! Вы чувствуете, что мир все больше и больше

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Под током людей старше 50 лет переместили на крышу больницы, так как стремительно поднимавшиеся...
Политика

Вертолеты, участвующие в спасательной операции многочисленных людей, запертых на крыше больницы в результате наводнения в Теннесси, вызванного ураганом Хелен.

Более пятидесяти человек оказались в затруднительном положении, ища убежище на крыше больницы в Теннесси в пятницу, когда наводнение от урагана Гелена затрудняло эвакуацию.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
" Боруссия Дортмунд " непреднамеренно уклоняется от позорного упрека
Спорт

" Боруссия Дортмунд " непреднамеренно уклоняется от позорного упрека

" Боруссия Дортмунд " непреднамеренно уклоняется от позорного упрека В начальной фазе матча «Боруссия Дортмунд» столкнулась с ранним отступлением против «ВФЛ Bochum», который еще не одержал победу. Это потенциальное поражение могло обернуться позором для БВБ, но они переломили ситуацию и добились богатой на голы победы. Серу Гиррасси был решающим в

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Фленсбург побеждает Эйзеннах, Усинс - впечатляющее выступление.
Спорт

Фленсбург побеждает Эйзеннах, Усинс - впечатляющее выступление.

Фленсбург побеждает Эйзеннах, Усинс - впечатляющее выступление. Лидеры Бундеслиги по гандболу «Фленсбург Мастерс» преодолели необычные вызовы от «Ейзенаха», одержав победу. В то же время, «Ганновер-Бургдорф» продолжает победную серию после победы над Берлином. Гандбольный клуб «Фленсбург-Хендевитт» сохраняет лидерство в Бундеслиге, имея 100% победный рекорд, обыграв «ТХВ Ейзенах» со счетом 30:25.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно