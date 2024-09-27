Рекомендации на этот уик-энд:

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«Никто не просит этого»

Начало 2000-х радуется возвращению некоторых своих любимых звезд на маленький экран.

Кристен Белл, известная по "Веронике Марс", и Адам Броди, звезда "О.С.", делят экран в этом новом романтическом комедийном сериале Netflix.

Сюжет этого кинонаслаждения гласит: "Неуверенный подкастер о сексе и недавно разведенный раввин влюбляются, но смогут ли их отношения выдержать противоположные стили жизни и вмешивающиеся семьи?"

Мы обожаем романтическую комедию, будь то в кино или на телевидении, и бонус в виде ностальгии - это вишенка на торте.

Этот сериал уже доступен для просмотра на Netflix.

«Дикий робот»

Вернемся к нашим любимым, этот анимационный фильм основан на детской книге Питера Брауна, в главной роли Оскар-winning актриса Лупита Нионго, которая озвучивает главного персонажа Роза. К ней присоединяются другие звезды, в том числе Педро Паскаль.

Сюжет разворачивается вокруг робота Розы, оказавшейся на необитаемом острове, которая учится приспосабливаться к суровой среде и устанавливает связи с дикой фауной острова, в конечном итоге становясь приемной матерью для осиротевшего гусенка.

Этот фильм уже в кинотеатрах.

«Гениальные умы»

Зак Эфрон стал лицом STEM (наука, технология, инженерия и математика).

Бывший актер "Героев" и "Звездного пути" имеет возможность продемонстрировать свой интеллект и эксцентричность в роли "Блестящих умов", где он играет персонажа, вдохновленного покойным британским неврологом и писателем доктором Оливером Саксом.

Подобно Саксу, который умер в 2015 году в возрасте 82 лет, персонаж Зака, доктор Оливер Вулф, страдает проспоагнозией, также известной как лицевая слепота.

Последний эпизод этого сериала уже доступен на Peacock.

«Ходячие мертвецы: Дайл Декс» сезон 2

Вселенная "Ходячих мертвецов" продолжает расширяться.

Норман Ридус возвращается в роли Дайла Декса, готовый продолжить борьбу с мертвецами в новом сезоне этого спин-оффа. К нему присоединяется Мелисса Макбрайд, которая повторяет свою роль Карол Пелетье, работая вместе, чтобы сохранить легитимность франшизы и оставаться в живых.

Новый сезон выходит в эфир в воскресенье на AMC.

Этот романтический комедийный сериал с участием Кристен Белл и Адама Броди - это приятное возвращение к началу 2000-х и идеальный выбор для тех, кто любит хорошую романтическую комедию. (развлечения)

Если вы ищете семейное развлечение, обязательно посмотрите "Дикий робот", анимационный фильм, основанный на детской книге Питера Брауна, с участием талантливой Оскар-winning актрисы Лупиты Нионго. (развлечения)

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