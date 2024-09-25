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Рекламная кампания для кроссовок Nike была раскритикована как вводящая в заблуждение, поскольку она рекламировала детскую обувь за 35 долларов для взрослой аудитории.

Объявление о продаже дешевых кроссовок Nike за $35, ориентированное на детей, было запрещено в Великобритании из-за отсутствия прозрачности, так как эффекта скидки для взрослых покупателей ontstot не было.

 and  Ann Bradley
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Регуляторы Великобритании встретили сопротивление со стороны Nike, заявив, что обычный покупатель...
Регуляторы Великобритании встретили сопротивление со стороны Nike, заявив, что обычный покупатель воспримет ограниченный выбор размеров для конкретного товара, противоречащий оценке регуляторов.

Рекламная кампания для кроссовок Nike была раскритикована как вводящая в заблуждение, поскольку она рекламировала детскую обувь за 35 долларов для взрослой аудитории.

Реклама демонстрировала комплект кроссовок по бокам с подписью "Теперь всего £26 в Nike!", сопровождаемой взрывающимися головами и черными сердечками, как сообщает Агентство по стандартам рекламы (ASA).

Эта конкретная реклама появилась на аккаунте X The Sole Supplier, онлайн-магазина, торгующего обувью и одеждой различных известных брендов, в декабре 2023 года, как указано в его решении в среду.

При нажатии на рекламу пользователей перенаправляли на страницу сайта Nike, где были представлены кроссовки, классифицированные как "обувь для старших детей", подходящие для размеров UK 3-6 (эквивалент US 3.5-6.5 для мужчин и 5-8 для женщин). ASA отметило, что реклама не информировала потребителей об intended age group или ограниченных вариантах размеров для взрослых.

"В рекламе не было никаких указаний на то, что кроссовки предназначены для старших детей или что доступность ограничена определенными размерами для взрослых", - заявило ASA, дальнейшим утверждая, что реклама вводила в заблуждение своей неполнотой.

На момент подачи большинства lifestyle кроссовок Nike в UK размерах до 9.5 для женщин (эквивалентно 12 в US) и до размера 14 для мужчин (эквивалентно 15 в US), агентство заявило.

"Ограниченная доступность размеров рекламируемого продукта помешала бы значительному количеству взрослых приобрести свой желаемый размер", - заключило ASA, в конечном итоге постановив, что рекламу больше не следует показывать.

Nike (NKE) заявил, что реклама была создана и распространена The Sole Supplier без их участия или контроля, отметил ASA. Nike также не согласился с тем, что реклама вводила в заблуждение, утверждая, что разумный потребитель мог бы предположить ограниченное количество размеров для продукта.

В свою очередь, The Sole Supplier признал возможность более явного представления информации о размере в будущих рекламных объявлениях, отметил ASA.

Спикер Nike отказался комментировать вопрос, направив CNN к информации, представленной в решении ASA. The Sole Supplier не сразу ответил на запрос комментариев.

ASA также отметило, что реклама предполагала, что объявленная цена представляла собой существенную скидку по сравнению с обычной ценой кроссовок для взрослых. Однако, учитывая, что детская обувь обычно дешевле и освобождена от налога на добавленную стоимость в UK, ASA заключило, что "£26 не показался бы значительной скидкой для среднего потребителя на детские (кроссовки)".

Запрет является частью более широкого расследования ASA предполагаемых обманчивых практик рекламы через то, что они называют "онлайн-архитектурой выбора" - или, проще говоря, способами, которыми компании строят свои веб-сайты и социальные сети для взаимодействия с потребителями.

В 2022 году в докладе Управления по конкуренции и рынкам Великобритании онлайн-архитектура выбора рассматривалась как инструмент для компаний, побуждающий потребителей покупать больше, чем они обычно делают, и по более высоким ценам.

Бизнесы должны быть прозрачными в отношении intended age group и доступности размеров своих продуктов в рекламе, как в случае с рекламой кроссовок Nike на аккаунте X The Sole Supplier, которую ASA посчитала вводящей в заблуждение.

Расследование ASA предполагаемых обманчивых практик рекламы через онлайн-архитектуру выбора подчеркивает важность того, чтобы компании гарантировали честные и прозрачные практики на своих веб-сайтах и социальных сетях.

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