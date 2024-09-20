Реклама на YouTube теперь может продолжать появляться даже после приостановки видео на экране.

YouTube, под крылом Google, объявил в четверг, что широко внедрил функцию паузы в рекламе для всех рекламодателей. Когда видео ненадолго приостанавливается, реклама появляется на экране по бокам, как сообщается в социальных сетях.

Представитель Google прокомментировал: "Это удобно для зрителей и предоставляет им дополнительную информацию о бренде. Это было полезное изменение для всей экосистемы YouTube и является частью современного опыта с подключенными телевизорами".

Об этом впервые сообщил The Verge.

Несмотря на заявление YouTube о том, что обновление улучшает опыт просмотра, пользователи в социальных сетях выразили недовольство еще одним неотключаемым объявлением на платформе.

Один пользователь твитнул: "Правда ли, @YouTube? Теперь вы показываете рекламу даже при паузе видео?" Другой пользователь Reddit в caps: "ЭТО САМАЯ РАЗДРАЖАЮЩАЯ 'ФУНКЦИЯ' (если это вообще можно назвать функцией) ДО СИХ ПОР".

Пользователи могут избавиться от рекламы, подписавшись на YouTube Premium по цене около $13,99 в месяц для одного человека.

Филипп Шиндлер, отвечающий за продажи в Google и YouTube, упомянул во время звонка в Alphabet, что компания наблюдала значительный рост после введения пилотного проекта паузной рекламы на интернет-телевизорах в 2023 году.

Хотя Google не раскрыл конкретные финансовые детали, они подтвердили, что паузная реклама была прибыльной.

"Предварительные данные показывают, что паузная реклама демонстрирует отличные результаты по брендингу и пользуется высоким спросом у рекламодателей", - заявил Шиндлер во время апрельского звонка.

Представитель Google подчеркнул, что эта новая функция полезна для экосистемы YouTube, способствуя современному опыту с подключенными телевизорами в бизнес-мире. Несмотря на критику пользователей, Google увидел прибыльность в паузной рекламе, с высокими ценами, привлекающими рекламодателей.

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