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Реклама на YouTube теперь может продолжать появляться даже после приостановки видео на экране.

YouTube вводит новую политику, которая oblige зрителей подождать дольше неможность пропустить рекламу, даже если они приостанавливают экран.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута

Реклама на YouTube теперь может продолжать появляться даже после приостановки видео на экране.

YouTube, под крылом Google, объявил в четверг, что широко внедрил функцию паузы в рекламе для всех рекламодателей. Когда видео ненадолго приостанавливается, реклама появляется на экране по бокам, как сообщается в социальных сетях.

Представитель Google прокомментировал: "Это удобно для зрителей и предоставляет им дополнительную информацию о бренде. Это было полезное изменение для всей экосистемы YouTube и является частью современного опыта с подключенными телевизорами".

Об этом впервые сообщил The Verge.

Несмотря на заявление YouTube о том, что обновление улучшает опыт просмотра, пользователи в социальных сетях выразили недовольство еще одним неотключаемым объявлением на платформе.

Один пользователь твитнул: "Правда ли, @YouTube? Теперь вы показываете рекламу даже при паузе видео?" Другой пользователь Reddit в caps: "ЭТО САМАЯ РАЗДРАЖАЮЩАЯ 'ФУНКЦИЯ' (если это вообще можно назвать функцией) ДО СИХ ПОР".

Пользователи могут избавиться от рекламы, подписавшись на YouTube Premium по цене около $13,99 в месяц для одного человека.

Филипп Шиндлер, отвечающий за продажи в Google и YouTube, упомянул во время звонка в Alphabet, что компания наблюдала значительный рост после введения пилотного проекта паузной рекламы на интернет-телевизорах в 2023 году.

Хотя Google не раскрыл конкретные финансовые детали, они подтвердили, что паузная реклама была прибыльной.

"Предварительные данные показывают, что паузная реклама демонстрирует отличные результаты по брендингу и пользуется высоким спросом у рекламодателей", - заявил Шиндлер во время апрельского звонка.

Представитель Google подчеркнул, что эта новая функция полезна для экосистемы YouTube, способствуя современному опыту с подключенными телевизорами в бизнес-мире. Несмотря на критику пользователей, Google увидел прибыльность в паузной рекламе, с высокими ценами, привлекающими рекламодателей.

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