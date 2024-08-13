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Федеральные земли ГерманииНовостиРайон Карлсруэ

Река Саальбах резко поднялась

Тяжелые осадки на территории Карлсруэ существенно увеличилиিধность Сааbach. Это очевидно из карт Центра наводнений.

 and  Grigoriy Williams
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Пожарные и полицейские сообщают о многочисленных операциях из-за сильной погоды

- Река Саальбах резко поднялась

Уровень воды в Заальбахе в районе Карлсруэ значительно повысился из-за сильных дождей. Вид на центр контроля наводнений для шкалы в Гондельсхайме показывает, что линия была ниже отметки в 10 сантиметров несколько дней, вплоть до вторника. Однако кривая внезапно подскочила к более чем 2,70 метрам вечером, превзойдя наводнения 2013 года (2,23 метра), 2015 года (2,06 метра) и 1983 года (1,95 метра). К позднему вечеру также было видно, что уровень воды начал падать.

На данный момент ожидался рост для шкалы в Бруксале вниз по течению. Здесь уровень воды поднялся с менее 30 сантиметров днем до почти 1,90 метра. Во время наводнения 2013 года уровень воды был 1,68 метра. Эксперты считают это наводнение столетним, если будет достигнута отметка в 2,10 метра, и пятидесятилетним при 1,92 метра. Центр контроля наводнений для шкалы в Гондельсхайме не предоставляет таких данных.

Район Карлсруэ, где находится река Заальбах, сильно пострадал от значительного повышения уровня воды. С ростом уровня воды в Бруксале власти внимательно следили за ситуацией с наводнением в районе.

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