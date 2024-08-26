- Рейнланд-Пфальц стремится расширить свои усилия по местному сотрудничеству.

Рейнланд-Пфальцский ландтаг стремится укрепить связи со регионами Бургундия-Франш-Конте во Франции, Опольское воеводство в Польше и Среднечешский край в Чехии. Цель состоит в том, чтобы побудить Европу, что особенно актуально в нынешней обстановке, заявил президенту Рейнланд-Пфальцского ландтага Хендрику Херингу немецкому агентству новостей в Майнце.

Например, больше партнерств между школами, в частности с регионами Опольское и Среднечешский край, было бы желательно, сказал Херинг. Обмен молодыми людьми, в том числе стажерами, также должен быть увеличен. Президент ландтага упомянул новый проект "Местные представители" с Бургундией-Франш-Конте. Похожий на добровольный социальный год, волонтеры из обеих регионов работают несколько месяцев сначала в своем домашнем парламенте, а затем переходят в парламент региона-партнера. Расширение на Опольское воеводство и Среднечешский край было бы полезным.

Новые инициативы

Новая программа обмена запланирована на эту осень с немецким детским садом в регионе-партнере Опольское. Человек из Рейнланд-Пфальца будет派遣 туда на полгода или год, чтобы помочь в обучении немецкому языку в детском саду. Рейнланд-Пфальцский ландтаг будет выплачивать 500 евро в месяц, а регион Опольское предоставит жилье.

В принципе, обстоятельства в Рейнланд-Пфальце для расширения регионального сотрудничества очень благоприятны. Партнерство с Бургундией-Франш-Конте, существующее с 1962 года, является старейшим из существующих в Европе. Кроме того, есть Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk, межрегиональная сеть для всех трех региональных партнерств, в которой насчитывается около 550 членов (на конец 2023 года). Такой рост очень впечатляет, сказал Херинг.

По данным ландтага, насчитывается 150 партнерств с муниципалитетами в Бургундии-Франш-Конте, 25 с муниципалитетами в Опольском воеводстве и два с муниципалитетами в регионе Среднечешский край. Херинг видит большой потенциал в партнерстве с чешским регионом, но многое зависит от отдельных людей и местных структур.

Сбор стажеров в Майнце

Херинг сказал, что, хотя у студентов есть множество возможностей для пребывания за рубежом, для стажеров это более сложно. Тем не менее, эта группа демонстрирует относительно высокий скептицизм в отношении Европы. Поэтому уже несколько лет организуются встречи стажеров в аналогичных или смежных профессиях. Это останется приоритетом в ближайшие годы, подчеркнул Херинг.

На этой неделе стажеры и молодые профессионалы из областей музыки, гастрономии, журналистики и коммуникации из четырех регионов соберутся в Майнце. В среду (28 августа) президент ландтага приготовит еду с будущими поварами. Такие встречи помогают преодолеть другие барьеры, сказал Херинг. "Язык тогда уже не проблема".

Целью таких молодежных обменных проектов также является выявление нового таланта для организации городских партнерств. Эти проекты требуют много добровольной работы, и многие старшие помощники, скорее всего, уйдут на пенсию в ближайшие годы. Волонтеров всех возрастов следует активно поощрять, сказал Херинг, упомянув возможность частичного финансирования гражданских общественных проектов за счет средств Partnerschaftsverband и Deutsch-Französischer Bürgerfonds.

Херинг: "Личное общение не следует недооценивать."

Поддержка может начаться с чего-то, казалось бы, незначительного, например, оплаты лицензий для видеоконференций. В 2023 году, по данным ландтага, было одобрено 103 проекта с участием Рейнланд-Пфальца, со средней субсидией около 3800 евро. Число финансируемых проектов в Рейнланд-Пфальце за последние четыре года удвоилось.

Кроме того, такие партнерства выигрывают от личных встреч, сказал Херинг. Эти встречи были упущены во время пандемии коронавируса. В Польше он сам испытал, как личные встречи помогли преодолеть предубеждения против Германии, вызванные предыдущим, ныне отмененным националистическим правительством PiS в Варшаве. "Личное общение не следует недооценивать", - сказал Херинг. Личные встречи производят впечатление на людей.

Совместные усилия Рейнланд-Пфальцского ландтага и его международных партнеров могут потенциально способствовать Европейскому союзу, как предложил президент Рейнланд-Пфальцского ландтага Хендрик Херинг. Европейский союз, будучи значительным органом, может быть вдохновлен успешными партнерствами, установленными с регионами, такими как Опольское и Среднечешский край.

Партнерство Рейнланд-Пфальца с Опольским, которое запустит новую программу обмена для учителя немецкого языка в детском саду, является примером того, как ЕС способствует культурному обмену и взаимопониманию между своими членами.

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