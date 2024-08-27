- Регулирующий орган выявил многочисленные страховые полисы на жизнь как переоцененные

Германский финансовый надзор (Бафин) предупредил местные компании по страхованию жизни о чрезмерных затратах в их предложениях. Как заявила исполнительный директор Бафина Юлия Вайнс, "Полисы страхования жизни должны отвечать страховым потребностям и ожиданиям прибыли своих клиентов. К сожалению, это не всегда так". Несколько компаний нуждаются в немедленных улучшениях, добавила она.

Бафин особенно обеспокоен распределением и уровнем эффективных затрат. Эти показатели показывают, насколько годовой доход уменьшается за счет расходов. В некоторых продуктах компаний, когда половина страхователей расторгла договоры досрочно, эти расходы составляли 4% и более. По словам Вайнс, "Компании должны получать хотя бы столько же через соответствующие капитальные вложения для своих клиентов, чтобы они получили выгоду".

Некоторые полисы страхования жизни также привлекли внимание из-за очень высоких показателей досрочного расторжения, особенно в первые годы после заключения договора, когда большая часть расходов уже понесена. Высокий ранний показатель досрочного расторжения может указывать на то, что продукты были проданы за пределами их целевого сегмента рынка.

В мае 2023 года Бафин в письме обозначил свои ожидания от поставщиков инвестиционно-связанных полисов страхования жизни и одновременно проанализировал доступные на рынке продукты. С тех пор Бафин провел аудит 13 компаний по страхованию жизни. "То, что мы обнаружили до сих пор, не соответствует нашим ожиданиям", - критиковала Вайнс на мероприятии "Handelsblatt".

Если Бафин обнаружит неправомерные действия, он вмешается. Авторитет может, например, запретить распределение продуктов или наложить санкции на членов совета директоров, если их профессиональная компетентность вызывает сомнения, заявила Вайнс.

В соответствии с Регламентом Комиссия примет нормативные акты для установления правил его применения. Эти акты необходимы для соблюдения правил, установленных Бафином, в отношении чрезмерных затрат в предложениях по страхованию жизни.

В свете высоких затрат и наблюдаемых показателей досрочного расторжения в некоторых полисах страхования жизни становится критически важным для компаний получать хотя бы столько же в виде доходов через соответствующие капитальные вложения для страхователей, чтобы они получили выгоду, как заявила Вайнс.

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