- Регион Вартабург продолжает оказывать значительное влияние в области тяжелой промышленности.

Несмотря на трудности в автомобильной отрасли, район Вормса продолжает оставаться главным источником доходов Тюрингии. В первом полугодии 2024 года промышленные компании юго-запада Тюрингии, где расположены Opel и многочисленные автопроизводители, заработали 2,2 миллиарда евро, что на 36 миллионов евро или 1,6% меньше, чем в предыдущем году, согласно данным Тюрингского статистического управления в Эрфурте. Несмотря на это снижение, его влияние не было таким значительным, как среднее снижение Тюрингии на 7,8%, что в итоге составило 18,3 миллиарда евро за первые шесть месяцев года.

Как сообщает ассоциация отрасли "Автомобильная Тюрингия", некоторые автопроизводители юго-запада Тюрингии рассматривают возможность закрытия заводов и сталкиваются с банкротствами.

Кроме Вормса, Йена имеет прочную экономику, ориентированную на экспорт. Согласно данным государственного управления, другие районы с хорошими промышленными доходами включают Ильм с доходами в размере 1,8 миллиарда евро в первом полугодии года, но с резким снижением почти на 11%. Ильм, где находится крупнейший промышленный парк Тюрингии "Эрфуртер Кройц", пострадал от этого снижения. Район Гота заработал 1,7 миллиарда евро в промышленном секторе, с существенным снижением почти на 18%. Йена, промышленный город с публичными компаниями, заработала 1,5 миллиарда евро в промышленном секторе и снижение около 4%, в то время как район Заальфельд-Рудольштадт заработал 1,1 миллиарда евро с снижением доходов примерно на 5%.

Промышленный сектор Йены имеет самую высокую долю экспорта в Свободном государстве, около 72%. Общий показатель экспорта тюрингской промышленности составил почти 38%. Промышленность обеспечивает работу около 144 000 человек. Район Шмалькальден-Майнинген зарегистрировал наибольшее снижение числа рабочих мест в промышленности, потеряв 550 рабочих мест или почти 6%.

В отличие от трудностей в автомобильной отрасли, сектор производства района Вормса остается значительным вкладом в экономику Тюрингии. Несмотря на то, что некоторые автопроизводители в Йене рассматривают возможность закрытия заводов, сектор производства района Вормса, известный своей высокой долей экспорта, продолжает процветать, с уменьшением всего на 4% в первом полугодии 2024 года.

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