Регион Рур переживает трансформацию.

Трудности в Рурском районе не прекращаются, но Кристиан Людтке видит возможности. В качестве CEO Bryck, инновационного хаба, он стремится превратить этот исторический промышленный регион в центр для новых бизнесов. Он делится своей идеей в подкасте "Так технет Германия".

В настоящее время вокруг Рурского района царит негативный настрой: сбои инфраструктуры во время крупных спортивных событий, споры о будущем сталелитейной промышленности и продолжающиеся экономические трудности. Среди этих трудностей Кристиан Людтке, сооснователь и со-CEO Bryck, видит шансы на свежий старт.

Родившись в Рурском районе, Людтке лично наблюдал за его трансформацией. "Мои деды были шахтерами, работавшими внизу. Мой отец прошел обучение на коксовом заводе и работал более двадцати лет на Krupp в Дюссельдорфе-Рейнхаузене", - вспоминает он. Закрытие завода Krupp в конце 1980-х годов произвело на него глубокое впечатление: "Это было время, которое меня отметило, потому что что-то действительно закончилось и больше не вернется".

Вместо того чтобы застревать в прошлом, Людтке видит светлое будущее. С Bryck он хочет стимулировать инновационные стартапы в этом районе и вернуть Рурский район к его бывшей славе. "Кризисы всегда приводят к всплеску стартап-активности", - подчеркивает он, идентифицируя потенциал для инновационных идей и бизнес-моделей в настоящее время. Bryck тесно сотрудничает с университетами и устоявшимися компаниями, чтобы привести научные прорывы к рыночной готовности. "Наша цель - предоставить премиальные услуги и привлечь топовые стартапы", - объясняет Людтке, ссылаясь на процветающую экосистему стартапов вокруг Технического университета Мюнхена как на вдохновение.

Несмотря на трудности, Людтке остается оптимистом. "Предпринимательство в Рурском районе никогда не было таким процветающим, как в других регионах Германии". Чтобы культивировать этот позитивный настрой, он считает, что "мы должны возродить этот дух снова". Бюрократия и другие препятствия не должны служить оправданием.

Кристиан Людтке беседовал с Франкэ Хольцмайер и Андреас Лаукат. Весь разговор можно услышать в подкасте "Так технет Германия".

Несмотря на трудности, с которыми сталкивается Рурский район, Кристиан Людтке, CEO Bryck, видит возможность для стартапов revolutionize этот район. Подчеркивая всплеск стартап-активности во время кризисов, Людтке хочет сделать Bryck центром для инновационных стартапов, тесно сотрудничая с университетами и устоявшимися компаниями, чтобы привести научные прорывы к рыночной готовности.

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