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Регенсбургская команда "Джана" сыграла два матча без присутствия "Уро-Табга".

 and  Ann Bradley
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- Регенсбургская команда "Джана" сыграла два матча без присутствия "Уро-Табга".

Второй состав Регенсбурга, SSV Jahn, не сможет рассчитывать на участие Мансура Уро-Тагба в ближайших двух матчах. В соответствии с заявлением Комитета по дисциплине Немецкого футбольного союза (DFB), 19-летний игрок был дисквалифицирован за "агрессивную игру".

В прошедшем матче против "Герты" с результатом 0:2 Уро-Тагба был удален с поля за фол. Игрок и его клуб приняли решение комитета, что делает его официальным.

Несмотря на отсутствие Уро-Тагба, тренерский штаб Регенсбурга будет вынужден полагаться на других игроков, чтобы сохранить сильную игру команды. Период дисквалификации Уро-Тагба также означает, что другие молодые таланты в команде получат шанс проявить себя в его отсутствие.

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