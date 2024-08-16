Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Регенсбург верит в кубки-сюрпризы против Бохума

Второй дивизион «Регенсбург» принимает команду Бундеслиги «Бохум» в первом раунде кубка. Хозяева верят в свои шансы. Гости, однако, выступают с оригинальным спонсором рукава.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Главный тренер Регенсбурга Эночс верит в возможность Кубка против Бохума
Главный тренер Регенсбурга Эночс верит в возможность Кубка против Бохума

- Регенсбург верит в кубки-сюрпризы против Бохума

SSV Jahn Regensburg верит в продвижение в DFB-Покале. Перед стартовым матчем против «ВфЛ Bochum» тренер Джо Энохс сказал: «Я всегда даю шанс нашей команде». Верхнепфальцы обрели уверенность после возвращения во Вторую Бундеслигу, обыграв со-выпускника SSV Ulm со счётом 1:0. «В кубке всё возможно», – сказал тренер.

Энохс считает, что «Бochum», закрепивший своё место в Бундеслиге благодаря впечатляющему возвращению в стыковых матчах, «показал, какая у них сплоченная команда». Летом в команде произошли некоторые изменения, и новый тренер Петер Зейдлер присоединился к клубу, чтобы принести новые идеи. «Процессы ещё не все сработали, так что я вижу шансы для нас», – надеялся тренер «Яхн» Энохс.

«Бochum» играет с именем Грёнемейера

«Регенсбург» планирует в основном полагаться на игроков, которые недавно успешно выступали в лиге. «Игра будет иметь другой характер. У нас есть что-то особенное запланированное для «ВфЛ Bochum», – признался Энохс. «Однако мы не всё изменим. В основном, это будет тот же состав».

Гости из Bochum хотят впечатлить своей игрой – но на их футболках также будет небольшой сюрприз. Для DFB-Покаля «ВфЛ» выиграл самого знаменитого сына города, Герберта Грёнемейера, в качестве спонсора рукава. Команда будет носить надпись «HG 4630 Bochum» на рукаве. Это отсылка к двойному платиновому юбилею альбома музыканта «4630 Bochum».

Энохс сказал о «Бochum»: «Несмотря на некоторые изменения и команду, которая ещё адаптируется к новым идеям, я вижу шансы для нас».

В преддверии DFB-Покаля «SSV Jahn Regensburg» объявил: «Мы планируем в основном полагаться на игроков, которые недавно успешно выступали в лиге».

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В ближайших событиях в лесу Тарандт планируется создать Центр Наук.
Федеральные земли Германии

Грилленбургский замок скоро превратится в научный центр

В окрестностях Дрездена, в лесу Тарандт, спрятаны исторические сокровища. Эта охотничья хижина первоначально была построена для Веттинера и впоследствии способствовала научно-исследовательским работам. Сейчас она просыпается после долгого сна.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Из-за вспышек африканской чумы свиней необходимо даже здоровым на вид свиньям провести эвтаназию.
Федеральные земли Германии

Удаление скота из-за ограниченности пространства: многочисленные животные подвергаются убою

Экономическая деятельность фермеров осложняется африканской свинкой, но на фермах по-прежнему остается скот. Возникает возможность убоя животных.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предупреждает просителей убежища в офисе refugee, чтобы воздерживаться от возвращения на родину без...
Федеральные земли Германии

Дебаты по вопросу о внутренних проверках беженцев, прибывших в страну недавно

Изредка появляются новости о том, что заявщики на убежище ненадолго возвращаются на родину. Точных данных о этом явлении нет. Распорядитель миграции предупреждает, что неправильное использование может привести к потере статуса защиты.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Мероприятия начинаются на возвышенной части Эльбы в Смирице, Чешская Республика.
Федеральные земли Германии

Чтобы сохранить воду: профессор химии плывет через реку Эльбу.

Академический исследователь выступает за сохранение воды. Андреас Фатх совершает заплыв более чем на 1000 километров по Эльбе ради этого. Для него это не первый подобный проект.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

В фильме "Уход за кожей" Элизабет Бэнкс играет Хоуп Голдман, персонаж, вдохновленный известным...
Культура

Убийство известного специалиста по уходу за кожей, которое имеет интригу блокбастера, стало реальностью.

Дэйн Далуайс утверждает, что фильм "Уход" лишь поверхностно затрагивает подлинную проблему, с которой она столкнулась, столкнувшись со следствием, преследованием и необоснованными обвинениями в подстрекательстве к убийству.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Анна-Карина Войцхак представляет свой новый альбом, называемый 'My Time', для общественной покупки.
Общество

Она питает желание принять участие в "Давайте танцевать".

- Она питает желание принять участие в "Давайте танцевать". Певица и бывшая участница "DSDS" Анна-Карина Вайtschack (31) выпустит свой новый альбом "My Time" 16 августа. В интервью новостному порталу spot on news Вайtschack, недавно украсившая страницы Playboy, рассказывает о том, почему "ее время&

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно