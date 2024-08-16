- Регенсбург верит в кубки-сюрпризы против Бохума

SSV Jahn Regensburg верит в продвижение в DFB-Покале. Перед стартовым матчем против «ВфЛ Bochum» тренер Джо Энохс сказал: «Я всегда даю шанс нашей команде». Верхнепфальцы обрели уверенность после возвращения во Вторую Бундеслигу, обыграв со-выпускника SSV Ulm со счётом 1:0. «В кубке всё возможно», – сказал тренер.

Энохс считает, что «Бochum», закрепивший своё место в Бундеслиге благодаря впечатляющему возвращению в стыковых матчах, «показал, какая у них сплоченная команда». Летом в команде произошли некоторые изменения, и новый тренер Петер Зейдлер присоединился к клубу, чтобы принести новые идеи. «Процессы ещё не все сработали, так что я вижу шансы для нас», – надеялся тренер «Яхн» Энохс.

«Бochum» играет с именем Грёнемейера

«Регенсбург» планирует в основном полагаться на игроков, которые недавно успешно выступали в лиге. «Игра будет иметь другой характер. У нас есть что-то особенное запланированное для «ВфЛ Bochum», – признался Энохс. «Однако мы не всё изменим. В основном, это будет тот же состав».

Гости из Bochum хотят впечатлить своей игрой – но на их футболках также будет небольшой сюрприз. Для DFB-Покаля «ВфЛ» выиграл самого знаменитого сына города, Герберта Грёнемейера, в качестве спонсора рукава. Команда будет носить надпись «HG 4630 Bochum» на рукаве. Это отсылка к двойному платиновому юбилею альбома музыканта «4630 Bochum».

Энохс сказал о «Бochum»: «Несмотря на некоторые изменения и команду, которая ещё адаптируется к новым идеям, я вижу шансы для нас».

В преддверии DFB-Покаля «SSV Jahn Regensburg» объявил: «Мы планируем в основном полагаться на игроков, которые недавно успешно выступали в лиге».

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