- Регенсбург потерпел поражение, когда Фюрт одержал победу с неуступчивым метким.

В матче против "SSV Jahn Регенсбург" "Греuther Фюрт" одержал убедительную победу со счётом 4:0. Вратарь Нахuel Нолль, 21-летний, продемонстрировал надёжную игру, особенно после своей ошибки в матче против "Падерборна", которая вызвала критику со стороны тренера Александра Цорнигера. Позже Цорнигер якобы извинился за своё поведение. При 13 105 зрителях на стадионе Регенсбурга Нолль показал блестящую игру. Голы в ворота Регенсбурга забили защитник Марко Майерхофер (с углового от Бранимира Хрготы, 4-я минута), Ноэль Футкеу (после передачи Роберто Массимо, 49-я), капитан Хргота сам (77-я), и поздний удар от Юлиана Грина (88-я). Профессионализм Фюрта был решающим в их победе.

Регенсбург доминировал после раннего гола, но не смог воспользоваться своими шансами. Вратарю Доминику Котеру дважды помешал Нолль, а Кристиан Виет упустил отличный шанс (41-я минута). В отличие от Регенсбурга, Фюрт начал каждый тайм с раннего гола, сохранил преимущество после перерыва и сейчас занимает второе место в таблице с восемью очками.

Несмотря на доминирование Регенсбурга после раннего гола, они не смогли эффективно реализовать свои шансы. Сосредоточившись на своей атакующей стратегии, они пытались воспользоваться этими возможностями, но впечатляющая игра Нолля в воротах помешала им это сделать.

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