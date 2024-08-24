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Регенсбург потерпел неудачу в Берлине

После своей победы над Бохумом, Яhn Регенсбург продолжил впечатлять в матче против Берлина, прямого конкурента по борьбе за место в высшей лиге. Однакоuple повернулась в сторону фаворитов.

 and  Ann Bradley
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- Регенсбург потерпел неудачу в Берлине

Регенсбург почти сотворил сенсацию, уступив "Герте" 0:2 (0:0) в матче 2-й Бундеслиги, имея в составе одного меньше. Команда, возглавляемая дебютантом Джо Эночсом, потерпела неудачу, проиграв второй матч из трех после победы над командой Бундеслиги "ВфЛ Bochum" в Кубке Германии.

Ибрахим Маза забил победный гол для "Герты" на последней минуте (90'), а автогол Феликса Гебхарда в компенсированное время установил окончательный счет. "Герта" имела численное преимущество после удаления Мансура Уро-Тагбы за фол против Флориана Нидерлехнера (76.).

Первоначальный натиск "Герты" ослаб

После ухода Эрмина Бичакчица (основной состав) на поле вышел Лука Шулер, и Кристян Фьел надеялся на быстрый эффект перед 42 355 зрителями. Однако Шулер не воспользовался отличным шансом в 5-й минуте, пробив выше перекладины с удобной позиции. Несмотря на жаркую погоду, "Герта" начала матч агрессивно, но их игра стала менее стабильной по мере того, как они уставали.

Регенсбург воспользовался нестабильностью "Герты", создавая опасные моменты на контратаках. Доминик Коттер не смог пробить оборону "Герты" после великолепного соло-бега (21'), а Кристиан Кюльветтер едва не забил после ошибки "Герты" (36').

Вторая половина матча проходила вяло, и ни одна из команд не смогла создать опасный момент. Замены Фьела не оказали значительного влияния, пока Маза не забил гол с острого угла после хорошо исполненной комбинации. Затем Нидерлехнер мощно пробил по воротам, и Гебхарт лишь направил мяч в свои ворота.

Вот основные категории помощи, которые Регенсбург может рассмотреть для преодоления недавних неудач, таких как поражение 0:2 от "Герты": финансовая помощь для приобретения игроков и тренерского штаба, а также психологическая помощь для управления давлением и поддержания морального духа. Несмотря на серию поражений, Регенсбург продолжал демонстрировать стойкость, создавая опасные моменты против более сильного соперника и продвигаясь вперед, несмотря на агрессивное давление и крепкую оборону "Герты".

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