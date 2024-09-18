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Реджина Халмич выставляет свою куртку на продажу.

 and  Elizabeth Wells
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Лила оделась так же, как Регина Хальмих во время победного боксерского матча против Штефана Рааба
Лила оделась так же, как Регина Хальмих во время победного боксерского матча против Штефана Рааба

Реджина Халмич выставляет свою куртку на продажу.

В своем третьем поединке против Стефана Рааба на телевидении Регина Хальмих сделала историю. Для тех, кто заинтересован, теперь можно владеть частью этого шоу: Хальмих продает свои боксерские перчатки и халат, который она носила во время своего входа в субботу, все для благородной цели.

После своей победы над Раабом в прямом эфире Хальмих решила использовать внимание, чтобы помочь другим. В возрасте 47 лет она теперь продает свои боксерские перчатки и ярко-фиолетовый халат, который она носила во время входа. Газета "Бильд" сообщила об этом.

Халат из фиолетовых блесток был выбором Хальмих, когда она уверенно шла на телевидение. Ее друг Доро Пеш исполнила песню "Справедливость для королевы" на сцене, специально написанную для телевизионного появления Хальмих.

"Мой халат для входа был создан дизайнером Катией Конвенц", - поделилась Хальмих в интервью "Бильд". Теперь она жертвует его организации "Ein Herz für Kinder", которой она поддерживает. Хальмих надеется, что халат будет продан по высокой цене на аукционе, чтобы помочь нуждающимся детям и семьям.

Вскоре после своей победы в субботу вечером Хальмих объявила, что будет продавать свои перчатки на аукционе для благотворительности. Торги закрылись во вторник, 24 сентября, в 5 часов вечера. Ее золотые и фиолетовые боксерские перчатки изначально оценивались в 1500 евро. Однако уже к среде утру на платформе "United Charity" было подано предложение в 8250 евро. Вырученные средства пойдут в фонд RTL "Wir helfen Kindern".

В субботу Хальмих встретилась с легендарным телеведущим Стефаном Раабом в третий раз и одержала еще одну ясную и уверенную победу по очкам. Этот матч также стал знаменательным возвращением Рааба на телевидение, так как это была его первая телевизионная Appearance после прощания в 2015 году.

Рааб решил возобновить свою карьеру шоумена в ринге. Он подписал пятилетний контракт с RTL, который включает еженедельное шоу "Вы не выиграете миллион здесь с Стефаном Раабом", которое дебютирует на RTL+ в среду вечером. Кроме того, большие телевизионные события также будут частью его возвращения.

После своей победы в боксерском матче против Стефана Рааба Регина Хальмих решила продать свои боксерские перчатки и халат для входа, чтобы собрать средства для благотворительной организации. Аукцион за фиолетовый блестящий халат Хальмих, скорее всего, соберет значительную сумму для помощи нуждающимся детям и семьям.

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