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ОбществоНовостиГермания

Реджина Халмич обладает значительной самостоятельностью.

Бывшая боксерша Регина Хальмих ценит одиночество, но иногда соглашается на свидания, как она призналась.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Регина Хальмих открыто выражает удовлетворение своим нынешним сольным статусом.
Регина Хальмих открыто выражает удовлетворение своим нынешним сольным статусом.

- Реджина Халмич обладает значительной самостоятельностью.

Бывшая чемпионка мира по боксу Регина Хальмих наслаждается одиночеством, как она призналась. "Показывать свои навыки в ринге - это, пожалуй, слишком для любого мужчины", - сказала 47-летняя Хальмих журналу "Бунте" (Чт) перед своим предстоящим боксерским поединком против шоумена Стефана Рааба (57).

Экс-чемпионка мира по боксу заявила, что она "счастлива быть одинокой", так как у нее "много дел с собой, замечательными друзьями и счастливой семьей". Иногда она находит мужчину привлекательным, призналась она. "Я тоже наслаждаюсь этим". Во время знакомства она ценит характер мужчины больше, чем его внешность: "Мужчина, у которого все в порядке с жизнью - это мое слабое место".

Хальмих готовится встретиться с телеведущим Стефаном Раабом в боксерском поединке в эту субботу. RTL покажет это шоу в прямом эфире из Дюссельдорфа. Для Рааба это возвращение на сцену. Он сказал прощай своим зрителям в 2015 году.

Несмотря на свой успешный боксерский карьер в Германии, Регина Хальмих предпочитает наслаждаться своей одиночной жизнью. После своего боксерского матча против Стефана Рааба в Дюссельдорфе, который будет показан в прямом эфире на RTL, она, возможно, подумает о возможных связях.

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