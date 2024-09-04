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Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы в Ландтаг

Редманн хочет остановить работу федерального правительства, используя индикаторы избирательных сигналов.

После выборов партии Светофор в Саксонии и Тюрингии на коалицию на национальном уровне не оказалось влияния.Jan Redmann стремится к тому, чтобы выборы в Бранденбурге стали кончиной коалиции Светофор.

 and  Alex Stellmacher
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Ян Редманн считает, что наложение федерального уровня последствий на СДПГ было давно резульятатом.
Ян Редманн считает, что наложение федерального уровня последствий на СДПГ было давно резульятатом.

- Редманн хочет остановить работу федерального правительства, используя индикаторы избирательных сигналов.

Главный кандидат от ХДС на выборах в ландтаг Бранденбурга планирует использовать успех своей партии, чтобы разобраться с федеральным правительством «траffic light». На митинге в Бранденбурге-на-Хавеле Ян Реманн заявил: «Наша первоочередная задача 22 сентября — выключить «траffic light» в Берлине и снова включить здравый смысл». Внимание к идеям из Тюрингии и Саксонии уже обращено. «Сообщение из Потсдама не останется без внимания в Берлине», — добавил Реманн.

Три партии коалиции «траffic light», СДПГ, «Зеленые» и СВП, показали плохие результаты на недавних выборах в воскресенье. Свободные демократы не смогли преодолеть порог в один процент в обоих штатах и, таким образом, не попали в ландтаги. Результат СДПГ был самым низким за всю историю выборов в обоих штатах, достигнув рекордно низкого показателя в 6,1% на выборах в ландтаг Тюрингии.

Канцлер федерального правительства Олаф Шольц (СДПГ) и партийное руководство восприняли результаты как горькие, но выразили облегчение, что СДПГ удалось сохранить места в ландтагах, несмотря на некоторые опросы, которые предсказывали иное.

В свете плохих результатов партий коалиции «траffic light» на недавних выборах Ян Реманн, главный кандидат от ХДС на выборах в ландтаг Бранденбурга, видит возможность бросить вызов федеральному правительству «траffic light». После своей победы в Бранденбурге Реманн заявил: «Наша цель на 22 сентября — выключить «траffic light» в Берлине и восстановить здравый смысл».

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