- Редман и Шпан призывают к надежности в постепенном отмене угля

Лидер христан-демократической партии Бранденбурга Ян Редманн ставит своей целью предотвратить преждевременный отказ от угля до 2038 года. "Раннего отключения угля с нами не будет", - сказал он агентству "Дойче Прессе-Агентур". Соглашение о коалиции на федеральном уровне, с целевым показателем отключения к 2030 году, создало большую неопределенность в Лусции. "Мы сделаем все возможное, чтобы лусцианцы снова доверяли политическим обещаниям", - сказал Редманн.

Согласно закону, Германия планирует отказаться от угля к 2038 году. Однако коалиция "трафик лайт" СДПГ, СВП и "Зеленых", согласованная в конце 2021 года, стремится ускорить этот шаг до 2030 года. Для угледобывающего региона в Северном Рейне-Вестфалии выход к 2030 году уже запланирован. Однако в strukturell schwachen Osten, где добывается и используется бурый уголь в Саксонии, Бранденбурге и Саксонии-Анхальт, есть сильные возражения.

Политик ХДС Шпahn: Высокие цены на электроэнергию тормозят регион

Дженс Шпahn, заместитель председателя фракции Союза в Бундестаге, видит в еще высоких ценах на электроэнергию особое торможение структурной перестройки в регионе. "Теперь нужны быстрые действия по цене на электроэнергию, чтобы не угрожать и процессу трансформации в Лусции", - сказал Шпahn. Нужна перемена в высоких ценах на электроэнергию. "В противном случае мы особенно угрожаем энергоемким промышленным предприятиям и thus нашей промышленной нации", - сказал Шпahn. Федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) обещал ввести промышленную цену на электроэнергию. "Но он ничего не делает".

Редманн и Шпahn вчера встречались с гражданами в Шпремберге. Сегодня оба хотят посетить центр компетенции для основателей и бизнеса в промышленном парке "Шварце Пумпе" и электростанцию Яеншвальде.

Комиссия, в соответствии со своей компетенцией, должна принять решение о отключении угля в Бранденбурге. Несмотря на соглашение о коалиции на федеральном уровне, стремящееся к отключению угля к 2030 году, Редманн подчеркивает, что под его руководством в Бранденбурге не будет раннего отключения угля.

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