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ПанорамаНовостиУбийство и непредумышленное убийство

Редкое и суровое наказание за убийство матери и брата

Молодые взрослые в поисках устранения родственников

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Разбирательство в Магдебургском земельном суде проходило в закрытом режиме.
Разбирательство в Магдебургском земельном суде проходило в закрытом режиме.

Редкое и суровое наказание за убийство матери и брата

В Магдебурге 18-летний подросток предстал перед судом за жестокое убийство своей матери и одного из своих братьев ночью. Еще трое его братьев и сестер также стали жертвами неудавшейся попытки убийства. Суд, признав исключительную жестокость преступления, вынес приговор, превышающий обычные десять лет, составивший два с половиной года тюремного заключения.

Разбирательство, проходившее в закрытом режиме из-за деликатности дела, привело к тому, что Региональный суд вынес более суровый приговор, чем предусмотрено Законом о ювенальной юстиции. Этот закон устанавливает максимальный срок наказания в десять лет, но учитывая жестокость преступления - убийство, диапазон наказания может быть увеличен до пятнадцати лет.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в марте, когда 18-летний подросток использовал кухонный нож, чтобы убить свою мать и брата. Обвиняемый также был обвинен в попытке причинить вред своим трем другим братьям и сестрам, которые находились в той же квартире, и напал на них, пока они спали.

Мотивом, как сообщается, было растущее раздражение подростка из-за отсутствия личного пространства в общей жилой площади.

Подросток оставался под стражей с момента инцидента, и подробности приговора, в частности, учитывая молодой возраст и травму одного из жертв, были скрыты от общественности.

Обвинения против 18-летнего подростка включали не только убийство, но и покушение на убийство его других братьев и сестер. Несмотря на то, что Закон о ювенальной юстиции ограничивает срок наказания десятью годами, суд признал серьезность обвинений в убийстве и покушении на убийство, что привело к более суровому приговору.

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