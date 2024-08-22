- Речь идет о вопросе расширения в Леверкузене.

Согласно последним данным, после невероятного поворота событий в переговорах о переходе в Баварию, национальный игрок Йонатан Тах, похоже, размышляет над продлением контракта с «Байером». Как сообщает «Киккер» (в четверговом выпуске), 28-летний центральный защитник, кажется, изменил свое решение. Контракт Таха с немецкими футбольными гигантами истекает в 2025 году, и, по слухам, «Байер» готовит ему новое предложение о продлении.

Тах и «Бавария» якобы были близки к заключению сделки несколько недель назад. Однако стороны пока не смогли договориться о размере трансферной платы, и с тех пор не было никаких контактов.

Несмотря на близость к заключению сделки с «Баварией», внимание Таха, похоже, снова обращено к немецкой Бундеслиге, в частности, к «Байеру». Во время текущего контракта Таха с «Байером», который истекает в 2025 году, ходят слухи о том, что клуб готовит ему предложение о продлении.

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