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Ребенок прыгает с моста - за последующие страдания не выплачивается компенсация

 and  Michael Bootcampf
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Мост 'Винetas' 1993 года постройки в Цинновитце позволяет туристам пройти по океану пешком.
Мост 'Винetas' 1993 года постройки в Цинновитце позволяет туристам пройти по океану пешком.

Ребенок прыгает с моста - за последующие страдания не выплачивается компенсация

Женщина из Бранденбурга, которой на тот момент было 34 года, пыталась запечатлеть момент летнего отдыха со своими двумя сыновьями на мосту через Зинновitzer See 22 июля 2021 года. Однако это предприятие закончилось плачевно. Во время попытки сделать фото её двухлетний сын потерял равновесие и упал в воду с моста. Мать последовала за ним, в результате чего получила серьезные травмы. Впоследствии её иск о компенсации от муниципалитета Зинновиц был отклонен судом.

Жительница района Барним утверждала, что 30-летний мост был небезопасен. Однако суд счел это происшествие таким, в котором местная администрация не несет ответственности. Для фотосессии двухлетний ребенок и его десятилетний брат встали перед перилами.

По словам матери, младший ребенок пытался копировать позу старшего брата, но затем потерял равновесие и проскользнул через перила спиной вперед. К счастью, ребенок не получил травм, так как упал в мелкую воду. К сожалению, его мать получила перелом левой лодыжки и другие ранения, прыгнув с высоты примерно пяти метров. Её выздоровление было длительным, и она по-прежнему нуждается в физиотерапии. Она также заявила, что не может выдерживать длительные прогулки и испытывает трудности при длительном стоянии. Она потребовала не менее 35 000 евро компенсации и дополнительного возмещения будущих убытков. Однако суд не согласился, сочтя мост достаточно безопасным. Они утверждали, что система безопасности, исключающая любой вред, на практике неосуществима. Местная администрация могла разумно ожидать, что родители будут следить за своими детьми, чтобы предотвратить блуждание без присмотра.

Суд: перила соответствуют нормам

Кроме того, суд установил, что риск падения был очевидным. Местная администрация не была обязана предвидеть, что маленькие дети будут сидеть на перилах, чтобы упасть, потеряв равновесие. Сама мать также не предвидела подобного инцидента. Перила соответствуют нормам и защищают от предсказуемых опасностей, таких как нависание или перегибание через перила, чтобы посмотреть на воду.

Глава управления туризмом Зинновиц заявил три недели назад, что на мосту с момента его строительства не происходило подобных инцидентов. То же самое можно сказать и о мостах на северо-восточном побережье подобного возраста. В соответствии с вердиктом, истец несет ответственность за судебные расходы. Местная власть также может понести четырехзначные судебные издержки из-за неё. Однако решение еще не окончательное. Женщина имеет право обжаловать его. Её адвокат заявил, что сначала изучит решение и его обоснование.

Женщина твердо заявила, что Комиссия по безопасности мостов должна была более тщательно осмотреть мост из-за его возраста и потенциальной опасности для детей. Несмотря на утверждения, Комиссия заявила, что мост регулярно проверялся и соответствовал всем нормам безопасности.

Кроме того, после инцидента Комиссия объявила о планах установить дополнительные меры безопасности на мостах у моря, чтобы предотвратить подобные аварии в будущем.

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