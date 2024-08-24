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ОбществоНовости*Я не собираюсь врать*

Ребенок пришел в этот мир.

Джастин Бибер и жена Хейли сообщили о рождении своего ребенка и раскрыли пол и имя младенца.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Джастин и их младенец в настоящее время проживают дома.
Джастин и их младенец в настоящее время проживают дома.

- Ребенок пришел в этот мир.

Дуэт, состоящий из Джастина (30 лет) и Хейли Бибер (27 лет), пополнил свою семью новым членом. Они поделились радостной новостью о рождении своего первого ребенка в Instagram, опубликовав снимок, на котором виден крохотный ножка малыша, укрытая мягким одеялом, лежащая на руках гордой матери. Джастин, счастливый отец, подписал фото словами "Добро пожаловать домой" и раскрыл пол и имя своего ребенка.

Как сообщается в аккаунте Джастина, у них родился сын по имени Джек Блюс Бибер. В мае пара публично объявила о своей беременности во время возобновления клятв верности в Гавайях, где Хейли продемонстрировала свой округлившийся живот в белом свадебном платье.

Скрывала свою беременность

До этого Хейли Бибер предпочла сохранить свою беременность в секрете. В июле она призналась журналу "W", что могла бы сохранить это в тайне до рождения ребенка. Ей удалось долго скрывать беременность благодаря тому, что живот стал заметен только на шестом месяце. "Я не носила живот до шестого месяца беременности", - объяснила она.

Также она рассказала о своих трудностях с сильной утренней тошнотой в начале беременности, которая прошла только во втором триместре. Хейли предупредила о потенциальных опасностях интернета для беременной женщины, упомянув страшные истории родов и опыты, которые она читала в Сети. "Интернет может быть страшным местом для беременной женщины. Там полно травмирующих историй родов и опытов. Я понимаю, что это реальность. Но я не хотела пугать себя", - сказала она.

Хейли Бибер - дочь актера Стивена Бейлда (58 лет) и племянница Алека Бейлда (66 лет). Она вышла замуж за Джастина Бибера в сентябре 2018 года.

"Я не буду лгать", - призналась Хейли Бибер, она действительно задумывалась о том, чтобы сохранить свою беременность в секрете до рождения ребенка благодаря небольшому животу.

Несмотря на потенциальные опасности интернета во время беременности, Хейли Бибер решила быть осторожной и избегать негативных историй родов и опытов, которые она встречала в Сети.

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