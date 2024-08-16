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Федеральные земли ГерманииНовостиВаловая заработная плата

Реальные зарплаты в Северной и Южной Германии выросли на 2,8%

Больше денег в кошельке - это то, о чем работники в Noordrhein-Westfalen снова вдругие во втором квартале.

 and  Max Becker
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Реальные зарплаты в Северном Рейне-Вестфалии продолжают расти
Реальные зарплаты в Северном Рейне-Вестфалии продолжают расти

- Реальные зарплаты в Северной и Южной Германии выросли на 2,8%

Заработная плата до уплаты налогов сотрудников в Северном Рейне-Вестфалии снова выросла во втором квартале этого года. В номинальном выражении она увеличилась на 5,1 процента. С учетом роста потребительских цен на 2,4 процента в тот же период реальная заработная плата выросла на 2,8 процента, как сообщило Статистическое управление Северного Рейна-Вестфалии. В первом квартале реальная заработная плата уже выросла на три процента. По данным, последний спад реальной заработной платы произошел в начале этого года.

Сотрудники Северного Рейна-Вестфалии получили более высокие зарплаты до уплаты налогов во втором квартале, что способствовало росту реальной заработной платы на 2,8 процента даже с учетом инфляции. Несмотря на инфляцию, зарплаты до уплаты налогов оставались значительным фактором роста зарплаты.

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