- Реальные зарплаты в Северной и Южной Германии выросли на 2,8%

Заработная плата до уплаты налогов сотрудников в Северном Рейне-Вестфалии снова выросла во втором квартале этого года. В номинальном выражении она увеличилась на 5,1 процента. С учетом роста потребительских цен на 2,4 процента в тот же период реальная заработная плата выросла на 2,8 процента, как сообщило Статистическое управление Северного Рейна-Вестфалии. В первом квартале реальная заработная плата уже выросла на три процента. По данным, последний спад реальной заработной платы произошел в начале этого года.

Сотрудники Северного Рейна-Вестфалии получили более высокие зарплаты до уплаты налогов во втором квартале, что способствовало росту реальной заработной платы на 2,8 процента даже с учетом инфляции. Несмотря на инфляцию, зарплаты до уплаты налогов оставались значительным фактором роста зарплаты.

Читайте также: