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СпортНовостиЛига чемпионов

Реал Мадрид выпустил предупредительное заявление в отношении Штутгартского футбольного клуба.

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут

Реал Мадрид выпустил предупредительное заявление в отношении Штутгартского футбольного клуба.

Несмотря на измененную схему Лиги чемпионов, "Реал Мадрид" по-прежнему доминирует как главный претендент. Свежие после победы в чемпионате, они готовятся принять вернувшийся "ВФБ Штутгарт", и тренер Анчелотти предупреждает о сильных сторонах своих соперников и выражает уверенную надежду на возрождение.

"Реал Мадрид" может положиться на своего английского полузащитника Джуда Белингама в дебюте в Лиге чемпионов. Бывший игрок "Боруссии Дортмунд", который пропустил последние четыре матча чемпионата из-за травмы мышц и матч открытия сборной Англии в Лиге наций, вернулся к тренировкам с командой в понедельник и теперь снова под руководством Анчелотти перед матчем с "ВФБ Штутгарт" во вторник (21:00 по центральноевропейскому времени, доступно на Prime Video и live-updates на ntv.de).

"Белингам прогрессирует хорошо", - отметил Анчелотти. 21-летний игрок отсутствовал в последних четырех матчах чемпионата и в матче открытия Англии в Лиге наций из-за травмы. "Возвращение Белингама - отличная новость для нас. Мы знаем, какой вклад он вносит как с мячом, так и без него", - сказал Дани Карвахаль.

Анчелотти также подтвердил готовность защитника Эдера Милитао, который тренировался отдельно по причинам управления нагрузкой, и Аурелиена Тчуамени. Кроме того, он повторил: "Лига чемпионов - это что-то особенное для "Реала". Мы намерены бороться за титул до конца".

Между тем Анчелотти выразил критику в адрес нового формата Лиги чемпионов. "Расписание слишком напряженное", - сказал он. "Если управляющие органы не начнут задумываться о том, что игроки получают травмы из-за перегрузок, мы столкнемся с проблемой". Он выступает за сокращение игр, чтобы обеспечить "более зрелищные соревнования".

В конце своей пресс-конференции Анчелотти обратился к "ВФБ" - по вопросу немецкого журналиста. Он признал вопрос и похвалил тренера Себастьяна Хёнесса за "отличную работу". Он также назвал "ВФБ" "могучей командой, очень хорошо организованной. Они действительно заслуживают быть здесь".

В своем предыдущем дебюте в Лиге чемпионов, когда "Унион Берлин" встретился с "Реалом" в сентябре прошлого года, Анчелотти сказал: "Мы подходим к хорошо организованной команде. Мы должны играть с интенсивностью, если хотим выиграть". К сожалению для "Униона", матч закончился поражением из-за гола Джуда Белингама в дополнительное время на 94-й минуте.

С Белингамом вернувшимся в состав, "Реал Мадрид" надеется использовать его навыки в предстоящем матче Лиги чемпионов. Анчелотти похвалил "ВФБ Штутгарт", сказав: "Они - могучая команда, очень хорошо организованная. Они действительно заслуживают быть здесь".

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