Реал Мадрид показывает, чего должна бояться Европа.

И еще один титул для Реала. В дебюте Мбаппе королевские белые выигрывают Суперкубок Европы и становятся рекордными чемпионами в этом соревновании. Для нового суперзвезды первая ночь была "волшебной".

В среду вечером футбольная элита Европы получила небольшое представление о том, что ждет их в этом сезоне, по крайней мере, когда они встретятся с Реалом Мадрид. Несмотря на потерю одного из величайших гигантов в истории клуба Тони Крооса, команда приобрела нового гиганта в лице Килиана Мбаппе. Он дебютировал в Суперкубке Европы в Варшаве против победителей Лиги Европы Аталанты Бергамо и забил свой первый гол в новом белом джерси в убедительной победе 2:0 (0:0).

"Это была волшебная ночь. Я мечтал об этом, и теперь это реальность", - сказал Мбаппе, который наконец-то смог отпраздновать свой первый международный титул с клубом. И после этого вечера кажется ясно, что это не последний: "Это безумно и большая честь.always great to score a goal. I hope we can keep this up."

Мбаппе закрепил победу, забив второй гол в матче, который был скучным в первые 45 минут, но все больше доминировался Реалом afterwards. Однако им пришлось преодолеть трудную ситуацию. Непосредственно после финального свистка Тибо Куртуа спас свою команду от пропущенного гола, отбив головой Марио Пашалича.

Реал не был без ошибок, Бергамо имел возможности, но итальянцы никогда не имели реальной возможности выиграть. Ранняя форма королевских белых просто впечатляет. Винicius Junior, который недавно был предметом миллиардных слухов о трансфере в Саудовскую Аравию, почти непобедим со своей невероятной скоростью, контролем мяча и пасом. Он установил гол Фредерика Валверде с блестящим забегом, заставив своего защитника пойти на tackle и затем отдав пас для легкого завершения.

Он также был вовлечен в гол Мбаппе. Справа от штрафной он хотел отдать пас своему новому товарищу по команде вместо того, чтобы самому ударить по воротам, что было бы хорошей идеей в отличной позиции. Но он выбрал пас, и мяч в итоге был спасен Родриго, который нашел Мбаппе, чтобы увенчать свой дебют многочисленными рывками и ловкими движениями. Мбаппе затем отпраздновал мощным празднованием, отправив сообщение европейским конкурентам.

Кто может победить эту команду? Это хороший вопрос. Потому что даже Джуд Беллингхэм, английский мировой звезда, который был больше критиковался, чем хвалился на чемпионате Европы, вернулся к своей лучшей форме. Он всегда был вовлечен в игру, как когда-то Кроос, и неоднократно прорывался в оборону Аталанты со своей скоростью и рывками, создавая умные возможности. Он даже отправил Виннисиуса Жуниора в прорыв блестящим пасом, хотя его удар был слишком неточным.

"Играть с ними легко. Они все фантастические, Реал - величайший клуб в мире", - сказал Мбаппе, который уже глубоко влюблен в свой новый дом, за который он так усердно боролся, даже используя несколько спорные средства в своем бывшем клубе Пари Сен-Жермен. "Я бы хотел поблагодарить всех. Это было так легко. Я просто должен сосредоточиться на футболе." Джуд Беллингхэм, новый главный полузащитник, который играл в очень атакующей роли как десятый номер, также был полон похвал. "Он блестящий и имеет так много качеств. Но он также отличный командный игрок, очень приятный. Он заслуживает этого."

В первом официальном матче сезона команде "потребовалось немного времени, но потом они нашли друг друга", подчеркнул Беллингхэм, хваля: "Мы были блестящи. Это было весело, мы насладимся празднованием - но потом zurück zur Arbeit." Он видит много стресса впереди. Из-за быстрых дриблеров Виннисиуса Жуниора и Мбаппе: "У вас есть всего две секунды, прежде чем оба машут руками и хотят мяч."

Кстати, также было повод для радости для вечного Луки Модрича, который вышел на замену. С нынешними 27 титулами он является самым успешным игроком в истории Реала Мадрид. Карло Анчелотти может разделить этот титул с легендарным Мигелем Мунуэсом (14). И еще один рекорд: с шестой победой королевские синие обошли АК Милан в этом соревновании.

