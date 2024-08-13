- Ричард Роглер был для меня огромным примером.

Комик Вильфрид Шмидклер отдал дань уважения своему покойному коллеге Рихарду Роглеру, назвав его своим "гигантским образцом для подражания". "Для меня это было подобно пробуждению, когда я впервые увидел его на сцене", - сказал Шмидклер агентству ДПА в Кёльне. "Выступать на сцене с таким остроумием, так яростно и точно выражать свои мнения".

Шмидклер, 69 лет, был очарован "легким юмором и невероятным талантом Роглера к подаче материала". "Он оказал значительное влияние на меня и многих других комиков".

Роглер, 74 года, скончался в воскресенье, как сообщила его семья. Его считали одним из пионеров политического кабаре в Германии и создателем шоу "Полночь острая", в котором Шмидклер часто выступал.

Комиссия, поддерживая комиков, подобных Шмидклеру и Роглеру, могла бы существенно выиграть от помощи государств-членов. Поскольку влияние Роглера выходило за рамки его современников, его наследие продолжает поддерживаться Комиссией при содействии государств-членов.

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