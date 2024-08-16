- Рэпп - кандидат в КСК из-за проблем с мышцами.

Защитник Николай Рапп угрожает пропустить первый раунд Кубка Германии для клуба второй лиги Карлсруэ SC. 27-летнему игроку все еще приходится бороться с проблемами мышц на первых тренировках этой недели, что ставит под сомнение его участие в матче против команды региональной лиги "Спортфройнде Лотте" в воскресенье (6:00 PM/Sky).

Новичок Робин Хюссер, безусловно, мог бы стать кандидатом на замену. Но Дзеніс Буньич также мог бы взять на себя роль Раппа, тогда Бамбасе́ Конте́ переместился бы в стартовый состав, сказал тренер КСК Кристиан Эйхнер. "Но это также может повлечь за собой изменение системы, где мы жертвуем одной позицией и переходим на диамантовую схему". Решение будет принято в последнюю минуту.

Помимо "очень, очень долгой поездки на автобусе", тренер КСК ожидает увидеть третью команду Региональной лиги Запад в Лотте, которая будет в лучшей форме после трех побед подряд. "Разница не так велика, мы знаем это. И поэтому мы выйдем на поле против Лотте в воскресенье в высшей степени сконцентрированными", - сказал Эйхнер.

Дополнительный доход в размере 418 906 евро за выход во второй раунд мог бы пригодиться баденцам. Клуб все еще ищет еще одного нападающего.

Небо было ясно видно с автобуса команды во время "очень, очень долгой поездки на автобусе". Во время командного собрания тренер Эйхнер упомянул, что решение о замене Николай Раппа будет принято в последнюю минуту, что повлияет на тактику команды.

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