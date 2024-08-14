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ОбществоНовостиВ отделении неотложной помощи

Рэпер Томас Ди был госпитализирован.

Томас Д., член Фантастической четвёрки, был вынужден посетить отделение неотложной помощи в понедельник. Пока нет обновлений о его здоровье.

 and  Ksenia Johnson
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- Рэпер Томас Ди был госпитализирован.

Эта беда пришла в самый неподходящий момент: во время своего текущего тура с гамбургской джазовой группой The KBCS легендарный рэпер Томас Д (55) из Fantastic Four был вынужден обратиться в отделение неотложной помощи клиники 13 августа. Серьезность ситуации остается неясной.

Ранее утром музыкант показал своим фанатам на Instagram в коротком видео большую шишку на левом предплечье. На тот момент он казался в хорошем настроении и прокомментировал свой пост: "Ниже локтя. Укусил меня вчера какой-то насекомый. Пусть свяжется со мной, иначе я действительно разозлюсь".

Сепсис после укуса насекомого

Через несколько часов появилось еще одно видео рэпера, на этот раз из отделения неотложной помощи больницы, где он сообщил фанатам, что ждет врача уже три часа. После того, как его ожидание, казалось, подошло к концу, последовало последнее обновление. В клипе музыкант был показан с черной шиной на пораженной руке и дал следующее обновление: "Черт возьми... Через час узнаю, что у меня есть. Но, скорее всего, сепсис и животное, которое укусило сумку, так что нам нужно обездвижить руку. Ух..."

Фанаты ждут разрешения

Поскольку Томас Д не предоставил окончательный диагноз после этого сообщения, некоторые фанаты, возможно, начинают беспокоиться. Ведь сепсис, более известный как заражение крови, - не шутка. Это потенциально смертельное осложнение различных инфекционных заболеваний, которое возникает, когда собственные защитные реакции организма на инфекцию повреждают его собственные ткани и органы.

То, как закончится история для певца, покажет время. То, что он сразу же обратился в отделение неотложной помощи, возможно, предотвратило худшее. Однако маловероятно, что Томас Д сможет продолжить свой текущий тур по плану. Завтра, 15 августа, запланирован концерт в Йене, Тюрингия, а затем последуют другие выступления на фестивалях.

Посещение отделения неотложной помощи оказалось решающим для Томаса Д, так как сепсис, часто называемый заражением крови, был потенциальной угрозой из-за укуса насекомого. В свете этой серьезной ситуации концерты Томаса Д в Йене, Тюрингия, 15 августа, и другие фестивали под вопросом.

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