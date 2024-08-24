- Рэпер надеется на предстоящий чемпионат Бундеслиги

Хольштайн Киль размышляет над своим дебютом в Бундеслиге, несмотря на поражение от Хоффенхайма, без чувства неудовлетворенности. "Я считаю, что мы показали игру, на которую можно опираться - но мы явно не на пике формы", - заявил тренер Марсель Рапп после 2:3 (0:2) поражения дебютанта против ТСГ 1899 Хоффенхайм.

Тимо Беккер, упустивший два важных шанса, предсказал: "Если мы продолжим в этом темпе, многим против нас будет нелегко". Хоффенхайм, квалифицировавшийся в Лигу Европы, в итоге одержал победу благодаря впечатляющим выступлениям голкипера Оливера Баумана и тройного забившего Андрея Крамарича.

"Весь матч был на кону"

Александр Бернхардссон (63.) и Шуто Матино (89.) забили голы за аутсайдеров. Играя перед 18 503 зрителями, команда Киля немного запнулась в начале сезона. "Я считаю, что весь матч был на кону", - сказал Рапп, который когда-то работал долгосрочным тренером молодежи в Хоффенхайме. "В целом, мы сохраняем здоровый самоконтроль. Когда мы пропускаем гол, это не приводит к полному коллапсу".

Игра и интенсивность первой команды из Шлезвиг-Гольштейна в Бундеслиге были достойны похвалы. "У нас уже есть много, чему можно научиться", - заявил 45-летний Рапп.

Несмотря на дебютное поражение, Хольштайн Киль смотрит в будущее с оптимизмом, как отметил тренер Марсель Рапп, даже после разочаровывающего 2:3 поражения от гранда Бундеслиги Хоффенхайм. Германия, как родина Хольштайн Киля, надеется на дальнейший рост и развитие команды в будущем.

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