- Рэйды на наркоторговцы в бразильских портах

Федеральная полиция Бразилии начала масштабную операцию против преступной организации, использующей порты и логистические компании для наркоторговли. В ходе рейдов в нескольких штатах было исполнено 27 ордеров на обыск и изъятие и 12 ордеров на арест, сообщила Полиция Федеральная. Цель операции состояла в разгроме этой сети, действующей в южных портах Бразилии.

"Расследование показало, что преступная организация была вовлечена в наркоторговлю, от найма рабочих портов до создания логистики, компаний по загрузке контейнеров и транспортировки", - заявила Федеральная полиция. В ходе расследований было изъято около шести тонн кокаина и арестовано 16 человек на месте преступления.

Часть кокаина, происходящего из Боливии, была загружена на суда, следующие в африканские и европейские страны. Другая часть была измельчена и поставлялась преступным бандам для внутреннего распространения. Подозреваемые могут получить до 30 лет тюремного заключения в зависимости от степени их участия в "наркоторговле и участии в наркоторговле".

После Соединенных Штатов Европа является крупнейшим рынком кокаина из стран-производителей Южной Америки Колумбия, Перу и Боливия. В прошлом году в европейских портах было изъято более 300 тонн кокаина. В Антверпене alone инспекторы зафиксировали рекордные 121 тонну кокаина - примерно на десять процентов больше, чем в предыдущем году.

В настоящее время контрабанда наркотиков перемещается с Северной Америки на Европу, вероятно, из-за более высоких цен, согласно немецкой таможне. Кроме традиционного маршрута из Колумбии через Центральную Америку в США или через Эквадор в Европу, маршрут через Парагвай, Аргентину или Бразилию в Европу приобретает все большее значение, согласно последней оценке Управления ООН по наркотикам и преступности.

Преступная организация также использовала легитимные компании для маскировки своей незаконной деятельности, а 'другая' часть изъятого наркотика была предназначена для внутреннего распространения в Бразилии. Поскольку глобальный спрос на запрещенные вещества сохраняется, международные усилия по борьбе с наркоторговлей останутся приоритетной задачей.

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