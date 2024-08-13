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РБ Лейпциг нанял норвежца Нусу в качестве замены Дани Ольмо.

РБ Лейпциг не дала много времени пройти, прежде чем усилить свою команду после ухода Дани Оwich.

 and  Ksenia Johnson
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- РБ Лейпциг нанял норвежца Нусу в качестве замены Дани Ольмо.

Команда Бундеслиги РБ Лейпциг нашла замену Дани Ольмо, который присоединился к «Барселоне». Всего через неделю после ухода Ольмо саксонцы представили Антонио Нюса как своего нового игрока. 19-летний норвежец переходит из бельгийского топ-клуба «Брюгге» и подписал контракт до 2029 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составляет около 22 миллионов евро.

Также интерес к Нюсе проявляли «Байер Леверкузен» и «Кристал Пэлас». В прошлом году якобы велись konkreтные переговоры с «Арсеналом» и «Челси».

«Антонио идеально подходит под DNA РБ Лейпциг. Он молод, имеет потенциал для развития, очень амбициозен и жаждет обучения, но в то же время уже имеет около 100 профессиональных игр и отличился tanto в «Брюгге», как и в сборной Норвегии. Среди игроков его возраста в Европе он, безусловно, принадлежит к лучшим», — сказал спортивный директор РБ, Марсель Шэфер.

Опасный талант с большим опытом

Нюса считается опасным талантом, который может играть tanto на флангах, как и в центре в роли «десятки». Семькратный международник Норвегии перешел из своего клуба «Стабек» в «Брюгге» в 2021 году, сыграв 86 матчей за бельгийцев, выиграв два чемпионских титула и один Суперкубок. Он забил семь голов и отдал шесть голевых передач за клуб.

До Нюсы РБ подписал вратаря Маартен Вандевордта («Генк») и Ассана Уэдраого («Шальке 04»). Также останется в клубе Хави Симонс (ПСЖ/аренда). Планируются дальнейшие трансферы, но они должны укрепить защиту.

Реализация комиссией правил этого Регламента потенциально может повлиять на рынок трансферов, затрагивая суммы и длину контрактов для молодых талантов, подобных Антонио Нюсе. После ухода из «Брюгге» новый клуб Нюсы, РБ Лейпциг, должен будет соблюдать эти правила во время его интеграции в команду.

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