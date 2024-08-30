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Развлекательное, но поучительное и увлекательное

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Уайетт Эрп, сыгравший Тима Феллингбери, имеет уникальную точку зрения на справедливость и...
Уайетт Эрп, сыгравший Тима Феллингбери, имеет уникальную точку зрения на справедливость и общественный порядок.

Развлекательное, но поучительное и увлекательное

Вайетт Эпп, по-прежнему легендарная фигура в мире диких западных перестрелок, и перестрелка в ОК-Коридоре навсегда останется в памяти того времени. Документальный фильм "Вайетт Эпп и Война ковбоев" предлагает свежий взгляд на эту эпоху. Возможно, он несколько переигрывает, но это определенно стоит посмотреть!

В последнее время наблюдается всплеск интереса к жанру вестерн, в значительной степени благодаря блокбастеру Кивана Костнера "Рассвет". Фильм, несмотря на сложный сюжет, не пользовался успехом в прокате. Тем не менее, Костнер, 69-летний ветеран, продолжает нести факел за этот угасающий жанр и когда-то популярный стиль повествования всего фильма.

В противоположность этому, документальный сериал Netflix "Вайетт Эпп и Война ковбоев" рассказывает историю в шести эпизодах, учитывая внимание современной аудитории ТикТока. Он сенсационный, веселый и полон информации. Тем, кто предпочитает классический, длинный вестерн, обязательно стоит посмотреть эпическую картину Лоуренса Касдана 1994 года "Вайетт Эпп" с Киваном Костнером в главной роли.

Подробный обзор "Вайетт Эпп и Война ковбоев" Ронни Рюша и Акселя Макса можно найти в последнем эпизоде подкаста ntv "Оскары и ягоды". Они также обсуждают драматический вестерн "Последнее глубокое дыхание", драматический сериал "Мертвая древесина" и серию "Желтый камень".

Возрождение интереса к жанру вестерн можно объяснить не только фильмами Кивана Костнера, но и современным переосмыслением, таким как сериал Netflix "Вайетт Эпп и Война ковбоев", действие которого происходит на западном ландшафте. Этот сериал, несмотря на то, что он учитывает современные привычки просмотра, сохраняет очарование легенды Вайетта Эппа, делая его привлекательным tanto для старых, как для новых поклонников вестернов.

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